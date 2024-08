- Dopo una lunga serie di spettacoli, i medici scelgono di fare una pausa.

Il gruppo punk rock tedesco The Doctors decide di prendersi una pausa - mantenendo le loro prossime mosse segrete. Secondo il batterista Bela B (61), che ha parlato nel podcast "This One Love" di ARD, la band ha suonato ininterrottamente e ha pubblicato album per tre anni consecutivi, il che li ha portati a needing a breve pausa.

Il gruppo, composto da tre punk energici, ha recentemente tenuto tre concerti di fila al Tempelhofer Feld, l'ex aeroporto. Ogni sera, hanno intrattenuto circa 150.000 fan entusiasti, apparentemente godendosi ogni minuto.

Durante una chiacchierata con Marco Seiffert di radioeins, il chitarrista Farin Urlaub (60) ha rivelato: "Al momento, non abbiamo piani oltre a Tempelhof. Sto pianificando un lungo viaggio eco-sostenibile nel 2023, coprendo le distanze in bicicletta e a piedi. Ci sono fantastiche avventure in serbo per me."

Andranno avanti da soli da ora in poi?

Quando gli è stato chiesto del futuro della band, i musicisti sono stati criptici. Il bassista Rodrigo Gonzalez (56) ha notato: "Non rivelo nulla!" In una precedente intervista podcast, Farin ha dichiarato: "Dovremo vedere come andranno i concerti di Berlino. Se ci divertiremo ancora, la band potrebbe continuare. Non so se faremo di più. Ma saremo ancora qui." Tutti e tre i membri hanno anche progetti paralleli.

Pausa passate

All'inizio del 2019, la "migliore band del mondo" si è auto-proclamata ha scatenato voci di reunion con un complesso puzzle di lettere pubblicato sul loro sito, segnando una pausa di sei anni dal tour in Germania.

La storia dei Doctors risale al 1982, quando sono stati fondati a Berlino Ovest durante la "Nuova Onda Tedesca". Dopo lo scioglimento nel 1988, si sono riformati nel 1993 con una nuova formazione, con il bassista Gonzalez come membro costante. I loro concerti si esauriscono rapidamente.

Despite their relentless touring and album releases for three years, leading to the need for a break, ['The doctors'] have been cryptic about their future moves, with bassist Rodrigo Gonzalez refusing to reveal any details. In the past, ['The doctors'] had also taken a six-year break from touring Germany, sparking reunion rumors.

Leggi anche: