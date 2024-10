Dopo una lunga pausa, inizia il restauro dei lavori per il grattacielo più alto del mondo.

In un evento tenuto sul sito mercoledì, il collettivo responsabile del progetto, Jeddah Economic Company (JEC), ha dichiarato che la torre è ora prevista per essere completata nel 2028.

Il grattacielo alto 1.000 metri (3.280 piedi) era circa un terzo completato quando, nel 2017, diverse figure di spicco - compresi i capi del principale contraente e un conglomerato finanziario che aveva co-finanziato il progetto - furono arrestate nella crociata contro la corruzione del principe ereditario Mohammed bin Salman, che ha portato all'interrogatorio di numerose persone per accuse di pratiche corrotte.

La costruzione è proseguita dopo gli arresti, ma si è temporaneamente fermata all'inizio del 2018. In gennaio di quell'anno, a causa dei crescenti dubbi sulle conseguenze finanziarie della purga, la JEC ha informato la CNN che il progetto sarebbe andato avanti, ma ha incontrato una lunga pausa. Le interruzioni causate dalla pandemia di Covid-19 hanno presumibilmente ritardato i piani per riprendere i lavori.

L'evento di questa settimana è stato presenziato da uno dei funzionari precedentemente arrestati, il principe saudita Alwaleed bin Talal, che serve come presidente della Kingdom Holding Company, uno dei principali finanziatori del progetto. Alwaleed, cugino del principe ereditario, è stato rilasciato quasi tre mesi dopo il suo arresto, although le ragioni e le condizioni del suo rilascio rimangono poco chiare.

In risposta all'evento di ieri, Alwaleed ha caricato una rappresentazione digitale della torre luccicante su X con la didascalia: "Siamo tornati".

Un'altra figura di spicco coinvolta nella campagna contro la corruzione era Bakr bin Laden, presidente del principale contraente, Saudi Binladen Group. Il magnate dell'edilizia, che è il fratellastro di Osama bin Laden, sarebbe stato rilasciato nel 2021, tre anni dopo il suo arresto. La sua famiglia's società, che detiene anche una quota nel progetto della Jeddah Tower, è stata riassunta per completare i lavori di costruzione.

Stando a un comunicato pubblicato attraverso la borsa valori saudita, il nuovo contratto della Saudi Binladen Group ammonta a 7,2 miliardi di riyal (1,9 miliardi di dollari), di cui circa 1,1 miliardi di riyal (290 milioni di dollari) sono già stati pagati per i lavori completati. Attualmente, sono state costruite 63 delle 157 piani della torre.

although l'evento di mercoledì ha rappresentato la prima dichiarazione formale che la costruzione sta riprendendo, le immagini satellite fornite a Newsweek da US firm Maxar Technologies due mesi fa suggeriscono che i lavori erano già in corso sul sito. Nel settembre 2023, la rivista di Dubai MEED ha riferito che la JEC aveva invitato i contraenti a presentare offerte per il progetto, sebbene lo sviluppatore non abbia confermato i piani alla CNN al momento.

Costruito per le estreme

Precedentemente noto come Kingdom Tower, il grattacielo ha iniziato la costruzione nel 2013 e sarebbe dovuto essere completato nel 2020. Avrebbe superato di oltre 500 piedi la Burj Khalifa di Dubai, attualmente il grattacielo più alto del mondo.

Situato sulla costa del Mar Rosso a Jeddah, il centro commerciale della Arabia Saudita, il grattacielo dovrebbe ospitare spazi per uffici, negozi e residenze. I piani iniziali, presentati per la prima volta nel 2011, includevano un hotel, un centro commerciale e la piattaforma di osservazione più alta del mondo.

La Kingdom Holding Company non ha risposto alla richiesta di conferma della CNN che le specifiche di progettazione e costruttive erano rimaste invariati durante la sospensione.

La torre è stata progettata dall'architetto statunitense Adrian Smith, che ha utilizzato la pianta a "tre petali" e la forma aerodinamica a cono del edificio per superare i monumentali problemi tecnici del costruire a tali altezze. Lo studio di architettura di Chicago di Adrian Smith + Gordon Gill ha osservato che la forma della torre "simbolizza un fascio di foglie che spuntano dal terreno".

I piani includono anche 59 ascensori distinti, secondo lo studio, che ha definito "uno dei sistemi di ascensori più sofisticati del mondo".

Adrian Smith + Gordon Gill non ha risposto alla richiesta di commento della CNN sul ripristino dei lavori.

La Jeddah Tower sarà l'attrazione principale di un'ampia area di sviluppo di 57 milioni di metri quadrati, valutata 20 miliardi di dollari, denominata Jeddah Economic City. Come indicato alla CNN nel 2018, l'allora chief development officer della JEC, Hisham Jomah, ha dichiarato che il progetto "stava cambiando la mentalità" di Jeddah, che aveva tradizionalmente servito come porta d'accesso alle città sacre di Medina e Mecca.

"Prima che ci fosse qui, questo non era considerato un posto dove le persone avrebbero vissuto", ha detto Jomah, che è poi deceduto. "Stiamo costruendo una città indipendente... in modo che non devi andartene."

