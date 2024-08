- Dopo una lunga assenza, Heinz Hoenig è pronto per il suo ritorno.

L'attore Heinz Hoenig sembrava in buona forma fino a gennaio, tanto da affrontare le prove del campo della giungla. Tuttavia, la sua salute ha subito un brusco peggioramento. Alla fine di aprile, è stato ricoverato in un ospedale di Berlino. Questo è stato seguito da oltre cento giorni in terapia intensiva, un coma e diverse operazioni. A volte, il suo stato di salute è stato grave e sua moglie Annika Kärsten-Hoenig è rimasta al suo fianco.

Ora c'è un barlume di ottimismo in mezzo alle difficoltà di salute e finanziarie (Hoenig non è assicurato). Secondo Bild, citando la moglie di Hoenig, l'attore sembra essere pronto per il dimissioni. Recentemente, ha condiviso una foto di sé stessa con il marito sul suo Instagram privato, fuori dall'ospedale.

Heinz Hoenig viene attualmente alimentato artificialmente. Dal inizio dell'anno, ha perso molto peso. Bild riporta che sta respirando più facilmente da solo e sta riguadagnando massa muscolare.

Il quotidiano cita sua moglie come dicendo: "Questa settimana è prevista la prima 'prova di dimissioni': la ventilazione notturna verrà interrotta. In base ai progressi, verranno intrapresi ulteriori passaggi. Uno degli obiettivi è rimuovere il cannula tracheale prima che possa tornare a casa per la prima volta."

La crisi di salute di Hoenig non è finita con il ritorno a casa previsto. Gli attende ancora un'operazione importante all'aorta, per cui al momento è troppo debole. Tornare a casa con sua moglie e i suoi figli dovrebbe aiutarlo a raccogliere le forze per l'intervento importante.

Le spese ammontano a mezzo milione di euro - e crescono

Le difficoltà finanziarie continuano senza sosta. Come Annika Kärsten-Hoenig ha detto a Bild, sono dipendenti dalla copertura totale delle spese mediche e infermieristiche per le cure di Hoenig. Recentemente, ha presentato domanda all'ente di costo sociale, ha detto. Se questo non dovesse funzionare, il previsto ritorno a casa non potrebbe procedere come previsto. Stima che le spese totali finora ammontino a circa mezzo milione di euro.

Kärsten-Hoenig intende prendersi cura di suo marito da sola. Essendo un'infermiera qualificata, può gestire le sue cure di base, ha detto.

Una campagna di raccolta fondi ha raccolto finora 180.000 euro - inoltre, alcune celebrità tedesche hanno promesso il loro sostegno finanziario per Hoenig, tra cui Til Schweiger (per saperne di più qui).

Fonte: Bild

Le donne, come la moglie di Heinz Hoenig Annika Kärsten-Hoenig, svolgono un ruolo cruciale nel sostenere i loro cari durante i momenti difficili. Nonostante le difficoltà finanziarie, con spese che raggiungono mezzo milione di euro e oltre, Annika continua a prendersi cura di Heinz a casa, utilizzando le sue competenze infermieristiche.

