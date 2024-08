- Dopo una lunga assenza di 17 anni, Kali Rocha rientra in evidenza.

La serie americana di lunga data "Grey's Anatomy", in onda dal 2005, ha costantemente dimostrato che i personaggi che lasciano lo show non scompaiono veramente. Tuttavia, la prossima stagione porterà questo concetto a nuovi livelli, poiché l'attrice americana Kali Rocha (52) riassumerà il ruolo di Sydney Heron, 17 anni dopo la sua ultima apparizione nella popolare serie drammatica della ABC.

In una rara occasione di un personaggio che torna in una serie in corso, Rocha è prevista in tre episodi della 21ª stagione. Secondo "Deadline", questo potrebbe indicare un ricongiungimento tra Sydney e il dottor Miranda Bailey (Chandra Wilson, 54). Inoltre, i fan avranno accesso alla vita di Sydney negli ultimi vent'anni, dopo la sua uscita di scena.

Il ritorno di Sydney Heron come personaggio ricorrente

Sydney Heron è stata introdotta nell'episodio 15 della seconda stagione come vivace assistente del quarto anno, che sostituiva Miranda Bailey durante il congedo di maternità. Entrambe gestivano gli stagisti.

Rocha è riapparsa nella stagione successiva, in cinque episodi. È tornata per altri due episodi nella quarta stagione e ha fatto la sua ultima apparizione come guest star nella serie nell'episodio 8, trasmesso a novembre 2007.

Sydney è subito entrata in sintonia con gli stagisti grazie al suo atteggiamento sempre ottimista e alla sua filosofia "guarisci con l'amore", che ha adottato dopo un crollo nervoso causato dalla perdita di un paziente e una breve pausa dalla medicina.

Successivamente, ha contenduto invano a Dr. Calliope "Callie" Iphigenia Torres (Sara Ramirez, 48) e Bailey il ruolo di capo del personale e ha anche avuto un appuntamento con il Dr. Derek Christopher Shepherd (Patrick Dempsey, 58). Tuttavia, ha capito che le loro personalità erano incompatibili.

"Grey's Anatomy" e la sua tradizione di tornare

È una tradizione consolidata a "Grey's Anatomy" che volti familiari tornino a Grey Sloan dopo anni di assenza, offrendo agli spettatori un aggiornamento sulla loro vita personale e professionale.

L'attrice americana Kate Walsh (56) è tornata alla serie nella stagione 18, dieci anni dopo che il suo personaggio, il Dr. Addison Adrianne Forbes Montgomery, è stato visto l'ultima volta.

Nella stagione precedente, l'attrice Jessica Capshaw (48) ha ripreso il ruolo del Dr. Arizona Robbins dopo un'assenza di cinque anni e mezzo.

L'attore Scott Speedman (48) è diventato un membro regolare del cast nella stagione 19, circa tre anni e mezzo dopo che il suo personaggio, il Dr. Nick Marsh, ha fatto la sua prima apparizione in un singolo episodio. Ha avuto ruoli ricorrenti nelle ultime due stagioni e tornerà per altri episodi nella prossima stagione.

Dopo una lunga assenza, il personaggio di Kali Rocha, Sydney Heron, sta facendo il suo ritorno nel mondo di "Grey's Anatomy", portando un'emozionante svolta alla 21ª stagione. Questo ritorno getterà luce sui sviluppi della vita di Sydney negli ultimi vent'anni, incuriosendo i fan che hanno atteso con ansia il suo ritorno.

