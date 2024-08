- Dopo una controversia sul doping, Sinner decide di separarsi dai suoi gestori.

Jannik Sinner sta affrontando le conseguenze personali a seguito della controversia che ha circondato la sua assoluzione da due violazioni antidoping prima dello US Open. Ha annunciato in una conferenza stampa di aver interrotto la collaborazione con l'allenatore Umberto Ferrara e il fisioterapista Giacomo Naldi.

In una confessione sincera, il 23enne ha dichiarato: "A causa di questi errori, non riesco a trovare la fiducia per continuare a lavorare con loro. Ho affrontato molte sfide recentemente e ora che è stata emessa la sentenza, ho solo bisogno di un po' di tempo per riprendermi."

Il leggendario tennista Boris Becker ha elogiato la decisione su X, definendola "una scelta saggia."

Dopo due test positivi a marzo per la sostanza anabolizzante proibita Clostebol e un divieto provvisorio, Sinner è stato assolto da un tribunale imparziale, secondo quanto stabilito dal regolamento del tennis ITIA. Sinner ha sostenuto con forza che la sostanza proibita era stata ingerita a causa di un massaggio.

Si è vociferato che Naldi si fosse ferito un dito e lo avesse trattato con spray Trofodermin, che contiene Clostebol. Naldi lo aveva ottenuto da Ferrara. Sinner ha espresso gratitudine nei loro confronti per la collaborazione di due anni, riconoscendolo come un periodo difficile per lui e la sua squadra - "e lo è ancora."

La gestione del caso Sinner da parte degli organismi di governo è un argomento caldo in questo torneo del Grande Slam. Alexander Zverev afferma che la sua relazione amichevole con uno dei suoi principali rivali remains intatta. "Non ho un'opinione in merito perché non ho abbastanza informazioni", ha dichiarato il vincitore delle Olimpiadi del 2021 a New York. "Jannik è un fantastico individuo che conosco fuori dal campo. La nostra relazione è sempre stata forte e non cambierà."

Zverev ha trovato un aspetto "un po' strano": la divulgazione pubblica dell'assoluzione e dei test positivi da parte dell'ITIA, avvenuti nello stesso giorno. L'Agenzia mondiale antidoping (WADA) intende esaminare la decisione con attenzione e si riserva il diritto di impugnarla presso il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, se necessario.

Sinner, in qualità di testa di serie numero uno, esordirà allo US Open, che inizierà il prossimo lunedì. Ha recentemente vinto il torneo Masters-1000 e ha battuto Zverev in semifinale per aggiudicarsi il titolo.

Dopo aver interrotto le collaborazioni a causa della perdita di fiducia, Sinner ha menzionato la necessità di tempo per riprendersi dalle recenti sfide e dalle conseguenze della controversia. Con l'obiettivo di mantenere la sua forma e continuare la sua striscia vincente, Sinner si concentrerà sul suo esordio allo US Open come testa di serie numero uno.

