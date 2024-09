Dopo una collisione di navi nel Mare del Nord, il recupero della nave sommersa Verity è stato completato con successo.

La parte anteriore del vascello, nota come prua, è stata sollevata su un vascello di trasferimento di mercoledì, utilizzando una gru galleggiante. Il processo di sollevamento della prua lunga 50 metri e del peso di 580 tonnellate era iniziato il giorno precedente. Il recupero della sezione posteriore della nave era stato un successo ad agosto, che includeva anche il recupero di un marinaio deceduto. Diversi vascelli, tra cui tre rimorchiatori, due chiatte e due altre navi, hanno partecipato all'operazione di recupero dei detriti.

I relitti recuperati verranno ora trasportati nei Paesi Bassi per lo smaltimento appropriato, come dichiarato dalla WSV. Il lavoro di pulizia sul sito era ancora in corso, con piani per rimuovere detriti come i copri boccaporti dal fondale marino. Dopo un'indagine, l'area dovrebbe essere riaperta alla navigazione.

Eric Oehlmann, capo della Direzione Generale delle Acque e del Traffico di Bonn, ha elogiato l'"ottima operazione di recupero" e il "lavoro altamente professionale" di tutti coloro che vi hanno partecipato. Ha aggiunto: "È stato fortunato che due marinai siano stati salvati". Ha anche espresso le sue condoglianze alle famiglie dei deceduti e dei dispersi.

La "Verity" lunga 91 metri e la nave cargo "Polesie" lunga 190 metri si sono scontrate nel Mare Germanico in ottobre. Mentre la "Polesie" è rimasta a galla con 22 persone a bordo, la "Verity" è affondata con i suoi sette membri dell'equipaggio. Un membro dell'equipaggio è stato recuperato morto poco dopo l'incidente e due sopravvissuti sono stati tratti in salvo dai relitti. Le ricerche dei quattro marinai dispersi sono state interrotte dopo 24 ore.

Le indagini sull'incidente sono ancora in corso. Poiché la "Verity" navigava sotto la bandiera britannica, un'autorità britannica competente sta indagando sulla causa dell'incidente, come riferito dalla WSV. C'è una stretta collaborazione con l'Ufficio Federale per le Indagini sulle Incidenti Marittimi. Non è ancora stato pubblicato un rapporto conclusivo.

I seguenti relitti recuperati della "Verity" verranno trasportati nel Regno Unito per ulteriori indagini, come menzionato dalle autorità britanniche. Dopo il sollevamento completo della prua di mercoledì, il resto dei seguenti detriti della "Verity" subirà processi di smaltimento.

