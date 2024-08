Accusa conseguente all'interrogatorio - Dopo un tragico incidente, si è avviata un'indagine per prevenire futuri ostacoli razziali.

Dopo un incidente a Ludwigshafen che ha causato un morto e due feriti gravi, le autorità stanno indagando su potenziali accuse di omicidio colposo e lesioni gravi. L'attenzione dell'inchiesta è puntata su un 21enne, che è stato inoltre coinvolto in un incidente di corse illegali per strada, come rivelato dalla procura di Frankenthal il 13 agosto. In questo incidente del 11 agosto, un uomo di 36 anni ha perso tragicamente la vita. Inoltre, il passeggero, un 20enne, del sospetto 21enne è stato interrogato, fornendo prove di una corsa.

L'inchiesta sull'incidente include anche il coinvolgimento del sospetto in questioni relative ai trasporti e alle telecomunicazioni, poiché è stato segnalato che stava usando il suo dispositivo mobile per comunicare con gli altri partecipanti durante la corsa illegale per strada. Nonostante l'incidente, il sospetto e i suoi passeggeri hanno continuato ad utilizzare tale tecnologia, ignorando la sicurezza e le leggi del traffico.

Leggi anche: