Dopo un ritardo di dodici anni, Thomas Müller si sta avvicinando a questo importante obiettivo.

Bayern Monaco si prefigge obiettivi ambiziosi all'inizio della nuova Champions League: il loro grande sogno è una seconda "finale in casa". I giocatori stellari Thomas Müller e Manuel Neuer sono particolarmente motivati, forse anche a causa dei loro prossimi ritiri.

L'ultima fermata, l'Allianz Arena, è il traguardo finale di Bayern. Entro il 31 maggio 2025, ha spiegato Neuer con un appello emotivo forte, "sappiamo quanto quella finale significò per la città, i tifosi e noi giocatori. Dobbiamo fare di tutto per raggiungerla di nuovo".

I campioni in carica iniziano il loro viaggio martedì, affrontando il Dinamo Zagabria nel nuovo formato della Champions League. Nonostante l'attesa di otto mesi, la finale getta un'ombra lunga sulla stagione della Champions League. Neuer, insieme a Müller, è l'unico ad aver vissuto la dramma in casa contro il Chelsea nel 2012. Di conseguenza, entrambi i giocatori stellari sono ansiosi di realizzare finalmente il loro grande obiettivo dodici anni dopo. "Con lo spirito del Bayern, è un sogno - e realizzabile", ha detto Müller.

L'entusiasmo non è limitato a Müller e Neuer. "Cosa potrebbe esserci di meglio che competere in casa per la finale?" si è chiesto Joshua Kimmich. Il presidente del consiglio Jan-Christian Dreesen ha parlato di "una stagione speciale". Ha aggiunto: "i nostri tifosi sognano tanto quanto noi un'altra 'finale in casa'".

Dreesen ha anche ricordato la dolorosa sconfitta contro il Chelsea, dove Ivica Olic e Bastian Schweinsteiger hanno fallito i rigori. "Il silenzio dopo la partita era assordante. Molti a Monaco erano a pezzi per settimane, e la città sembrava stranamente tranquilla". Per Kompany, ex giocatore del Chelsea, l'orrore è ancora fresco. "Non si raggiunge una finale solo parlando, ma lavorando sodo".

Fino ad ora, il Bayern, con il loro nuovo allenatore, sta andando bene. Hanno vinto le prime quattro partite ufficiali - nemmeno Zagabria, considerato un outsider, dovrebbe distoglierli dal loro percorso. "Dobbiamo continuare a vincere, a continuare. Martedì dobbiamo essere bravi - e poi di nuovo dopo", ha detto Kompany.

Tuttavia, le vere sfide sono ancora вперед. Restano nove partite fino a ottobre, comprese le sfide contro il Barcellona e Hannes Flick, ex allenatore, e la partita in cima contro il Bayer Leverkusen campione. Tuttavia, la fiducia di Monaco nelle loro capacità è tornata dopo una stagione deludente. "Abbiamo ritrovato il nostro spirito vincente", ha detto Neuer.

L'obiettivo principale di Monaco nella nuova formula della Champions League è qualificarsi per gli ottavi di finale. Per farlo, devono finire tra le prime otto, puntando a Zagabria, Paris Saint-Germain, Benfica Lisbona, Slovan Bratislava (partite in casa), Barcellona, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, e Shakhtar Donetsk (partite in trasferta). Müller ha riconosciuto le complessità, dicendo: "i valori di confronto del passato mancano". Ha aggiunto: "Non posso ancora stimare con precisione quanti punti sono necessari per qualificarsi".

