Dopo un violento scontro alla stazione della metropolitana di Amburgo circa una settimana fa, il colpevole è ancora a piede libero. Secondo le autorità, le indagini sono in corso. Purtroppo, non c'è molto altro da condividere al momento. Un 29enne è stato brutalmente accoltellato e ucciso durante la rissa.

L'uomo e il suo nipote di 20 anni sono venuti alle mani con circa 30 persone lo scorso lunedì sera alle 23:00. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimarlo, il 29enne ha tragicamente perso la vita sul posto. Il 20enne ha sofferto solo di irritazione agli occhi. La causa della rissa remains un mistero.

Il gruppo numeroso si è disperso rapidamente e le ricerche iniziali della polizia non hanno dato risultati. La divisione omicidi ha poi preso in carico il caso. La polizia sta chiedendo a chiunque abbia assistito alla rissa di farsi avanti con informazioni. Le autorità non hanno ancora rivelato il tipo di arma utilizzata. Le circostanze che hanno portato alla rissa rimangono poco chiare. Entrambi la vittima e il superstite sono di discendenza afghana.

Le indagini sull'incidente alla stazione della metropolitana di Amburgo sono assistite dall'agenzia europea per la lotta alla criminalità, Europol, a causa della discendenza afghana della vittima e del superstite, che potrebbe suggerire un collegamento internazionale. Anche con l'aiuto di Europol, l'arma utilizzata e la causa della rissa rimangono sconosciute.

