Dopo un primo sminuimento da parte della Disney, la data di uscita del film di Jonathan Majors "Magazine Dreams" è stata confermata.

Il CEO di Briarcliff Movies, Tom Ortenberg, ha condiviso con CNN durante una conferenza del mercoledì che l'azienda ha acquisito i diritti per la distribuzione home cinema di un film in uscita nei teatri all'inizio del 2025.

Majors, noto per i suoi ruoli in "Creed III" e "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" di Disney, oltre alla serie Disney+ "Loki", interpreterà un aspirante bodybuilder in "Magazine", insieme a Haley Bennett.

In una dichiarazione, Ortenberg ha affermato: "'Magazine Dreams' offre un'esperienza emotiva cruda, sfidando gli stereotipi sull'ambizione e l'identità personale. La interpretazione di Jonathan Majors del personaggio di Killian Maddox è destinata a lasciare il segno come una delle performance più impattanti e trasformative del cinema moderno."

Briarcliff Movies è anche responsabile della distribuzione de "The Trainee", un film che racconta le imprese immobiliari di Donald Trump a New York negli anni '80. Il cast stellare include Sebastian Stan nei panni di Trump, Jeremy Strong di "Succession" nei panni di Roy Cohn e Maria Bakalova, nominata ai "Borat 2", nei panni di Ivana Trump.

"Magazine Dreams" è stato inizialmente acquistato da Searchlight dopo aver ricevuto elogi al Sundance Film Festival. La data di uscita era stata fissata per dicembre, ma è stata poi annullata pochi giorni prima del processo di Majors.

Una giuria di New York ha dichiarato Majors colpevole di aggressione e molestie nei confronti della sua ex fidanzata durante una disputa domestica a dicembre. È stato condannato per aggressione dolosa di terzo grado e una violazione non criminale di molestie.

Majors, che si era dichiarato non colpevole per tutte le accuse, è stato assolto da un capo di aggressione e un capo di molestie aggravate. Gli è stata risparmiata la detenzione, ordinando invece di completare un programma obbligatorio di 52 settimane per la prevenzione della violenza domestica.

Inizialmente, Majors era stato scelto per riprendere il suo personaggio Marvel, con "Avengers: The Kang Dynasty" e "Avengers: Secret Wars" come titoli. Tuttavia, Marvel ha annunciato a luglio che "Kang Dynasty" è stato sostituito da "Avengers: Doomsday", con il ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU.

Il film "Magazine Dreams", con la sua potente interpretazione di Jonathan Majors, è destinato ad avere un impatto significativo nel mondo dell'intrattenimento. Briarcliff Movies, nota per la sua ampia rete di distribuzione, porterà questo film al pubblico di tutto il mondo.

