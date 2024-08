- Dopo un primo contrattempo, Braunschweig accoglie poi Polter e Jaeckel.

L'Eintracht Braunschweig, in difficoltà nella 2. Bundesliga, ha risposto al deludente inizio stagione con l'arrivo di rinforzi sia in difesa che in attacco. Il difensore Paul Jaeckel, in prestito dal 1. FC Union Berlin, si unisce alla squadra per la stagione. L'attaccante Sebastian Polter fa ritorno al club dove ha giocato nella squadra U17 nella stagione 2006/07, dopo essere stato lasciato andare dallo Schalke 04.

Kessel, direttore sportivo, ha commentato Polter dicendo: "È un vero goleador con molta esperienza e un occhio di falco per la rete. Siamo entusiasti di vedere la sua stessa passione e ispirazione portare alla nostra squadra". Polter, che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Darmstadt 98, ha firmato un contratto di due anni.

Jaeckel, 26 anni, è atteso per rinforzare la difesa di Braunschweig, che ha già concesso 13 gol in sole tre partite di campionato. "Abbiamo avuto un inizio difficile, ma sono sicuro che lavorando insieme possiamo raggiungere il nostro obiettivo di mantenere la nostra posizione in campionato", ha detto Jaeckel, ex giocatore giovanile del VfL Wolfsburg.

L'arrivo di rinforzi in difesa e attacco ha portato a notizie di calciomercato entusiasmanti per l'Eintracht Braunschweig. Il ritorno dell'attaccante Sebastian Polter e il prestito del difensore Paul Jaeckel sono destinati a rafforzare notevolmente la loro rosa.

