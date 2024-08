Indice

Riconoscere la Ragno Solitario?

Dove Vive il Ragno Solitario?

I Ragni Solitari Stanno Vicino alle Persone?

Quante Sono le Morse del Ragno Solitario?

Riconoscere una Mordicatura del Ragno Solitario?

Quanto è Dannoso il Veleno del Ragno Marrone Mortale?

Qual è il Rimedio per una Mordicatura del Ragno Solitario?

- Dopo un morso letale, quanto è pericoloso il ragno bruno?

I ragni velenosi stanno aumentando. La Germania ha attualmente almeno otto specie di ragni potenzialmente pericolosi che potrebbero rappresentare un rischio per gli esseri umani. Un incontro con il ragno sbagliato può portare a conseguenze gravi come paralisi, amputazione e, in casi estremi, morte. Recentemente, è stato il ragno importato Shadow Sniper a creare scalpore.

Attualmente c'è una crescente preoccupazione per la diffusione del ragno marrone mortale fiddleback. A metà luglio, un uomo di 52 anni è morto in Sicilia pochi giorni dopo essere stato punto dal pericoloso insetto. Un'altra morte è stata segnalata a metà agosto - un 23enne della Puglia è morto per shock settico e insufficienza d'organo un mese dopo essere stato punto. L'Italia si preoccupa di questo intruso da tempo, così come la Spagna. Sono stati segnalati anche morsi in questi paesi, compresi i luoghi di vacanza frequentati di Mallorca e Ibiza.

Tutto ciò che c'è da sapere sul ragno, inclusi i consigli di sicurezza per la tua prossima vacanza, tutto in un unico posto.

Riconoscere il Ragno Solitario?

Il ragno velenoso marrone mortale fiddleback, noto anche come Loxosceles rufescens, appartiene alla famiglia dei ragni solitari. Ha una lunghezza corporea relativamente modesta di 7 a 9 millimetri. Non ha otto, ma solo sei occhi, e viene classificato come ragno di sabbia a sei occhi. Gli occhi sono riflettenti. Il ragno marrone mortale fiddleback ha un colore giallo pallido e un disegno corporeo distintivo simile a un violino, da cui deriva questo nome.

Dove Vive il Ragno Solitario?

Come unico rappresentante della specie Loxosceles, il ragno solitario può essere trovato in Europa. Predominantemente abita la regione mediterranea, ma la sua portata si estende oltre questi confini - comprendendo l'America del Nord e l'Asia sudorientale. L'Italia si preoccupa della diffusione del pericoloso animale da tempo, così come la Spagna. E i numeri continuano ad aumentare, con segnalazioni dell'arachnide che compaiono nei Paesi Bassi, in Svizzera e nella Repubblica Ceca. I ricercatori dell'Università delle Isole Baleari prevedono che il ragno continuerà ad espandere il suo territorio in Europa. Per un'overview completa della distribuzione del ragno, visita la piattaforma online araneae - Ragni d'Europa.

I Ragni Solitari Stanno Vicino alle Persone?

Secondo "Ragni - Tutto ciò che Devi Sapere", le specie Loxosceles hanno una certa preferenza per le abitazioni umane, ma conducono un'esistenza solitaria, sono rari e i morsi sono infrequenti. Questi nottambuli preferiscono nascondersi durante il giorno nei soffitti e nei garage, spesso trovati in fessure e spazi. Il ragno marrone mortale fiddleback può resistere per mesi senza cibo e acqua e è meno comune nelle aree rurali.

Quante Sono le Morse del Ragno Solitario?

Finora, i casi sono relativamente rari. Dopo i due morsi fatali in Italia, non sono stati segnalati altri casi. Tra il 2022 e il 2023, i ricercatori dell'Università delle Isole Baleari hanno documentato solo quattro casi di morsi del ragno solitario in uno studio. Uno di questi si è verificato a Mallorca. I morsi sono stati segnalati in Catalogna e nel Paese Basco. Al momento, non sono stati segnalati casi in Germania.

Riconoscere una Mordicatura del Ragno Solitario?

Una mordicatura del ragno solitario può causare reazioni severe, inclusa la necrosi (morte dei tessuti) e sintomi sistemici come febbre, brividi, nausea e mal di testa. Il sito del morso potrebbe iniziare come un'area rossa piccola, ma potrebbe evolversi in una piaga più grande, vescicolosa o ulcerosa. Se sospetti una mordicatura del ragno solitario, cerca subito assistenza medica.

Una mordicatura del ragno fiddleback spesso passa inosservata inizialmente. Si forma una vescica sul sito, che è rossa, dolorosa, pruriginosa e può svilupparsi in un'ulcera. Questo porta spesso alla necrosi, o morte della pelle, come notato sul sito degli esperti "Lifeline". In casi gravi, grandi aree di tessuto possono essere danneggiate, estendendosi profondamente nei muscoli, portando a conseguenze serie.

Quanto è Dannoso il Veleno del Ragno Marrone Fiddleback?

Il morso del ragno marrone fiddleback è generalmente innocuo all'inizio e potrebbe essere sentito solo come un lieve pizzico. I sintomi spesso non si sviluppano fino a diverse ore dopo. Una donna che è stata punta dietro l'orecchio su Mallorca nel 2022, ad esempio, ha richiesto cure per sintomi tra cui dolore, febbre, vertigini e intorpidimento degli arti. Si è ripresa completamente circa due settimane dopo.

Il veleno del ragno marrone fiddleback contiene sphingomyelinase D, che può causare necrosi della pelle in casi gravi. Questi richiedono cure mediche immediate. Già nel 2021, un turista su Ibiza ha dovuto sottoporsi all'amputazione di due dita dopo essere stato punto da un ragno fiddleback.

Qual è il Rimedio per una Mordicatura?

Se sospetti di essere stato punto da un ragno velenoso, è importante cercare assistenza medica il prima possibile. I sintomi di una mordicatura del ragno possono variare da lievi a gravi, quindi è importante che un medico ti esamini e ti fornisca le cure appropriate. In alcuni casi, potrebbe essere necessario un trattamento con antiveneno.

La ferita deve essere pulita e la zona interessata deve essere raffreddata. Chiunque sia stato morso dovrebbe cercare subito aiuto medico per garantire un trattamento adeguato della ferita, come con cortisone e antistaminici. "In molti casi, i morsi guariranno bene e lasceranno solo una piccola cicatrice", dicono gli esperti di "Lifeline".

Il Drug Market Analysis 2021 di Europol ha evidenziato il contrabbando di diverse specie pericolose, tra cui il Brown Deadly Fiddleback Spider, come una preoccupazione in crescita. La Commissione ha proposto regolamentazioni più severe per prevenire l'importazione e la diffusione di questi aracnidi velenosi nei confini europei.

Date l'aumento dei casi di morsi e decessi del Brown Deadly Fiddleback Spider in diversi paesi europei, la Commissione sta coordinando gli sforzi con le organizzazioni internazionali per condividere conoscenze sul ragno e sviluppare un piano di risposta unificato.

Leggi anche: