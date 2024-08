- Dopo un mese di periodo: Jahn chiude il contratto di prestito di Onuigwe

Jahn Regensburg ha concluso l'accordo di prestito per l'attaccante Kelvin Onuigwe dopo quasi un mese. Il 20enne è stato temporaneamente trasferito a 1. FC Phoenix Lübeck per un anno a metà luglio, ma questo accordo di prestito è stato risolto reciprocamente, come annunciato da Regensburg. Al suo posto, Onuigwe verrà prestato alla squadra della Regionalliga SG Barockstadt Fulda-Lehnerz fino al 30 giugno 2025.

In parole del direttore generale di Jahn, Achim Beierlorzer, "Purtroppo, è diventato evidente dopo sole poche settimane che la situazione presentata da Phoenix Lübeck non corrispondeva alla realtà". Ciò ha ostacolato lo sviluppo sportivo di Onuigwe in tali condizioni. Tali sfide alla vista, un nuovo tentativo verrà intrapreso per l'attaccante a Fulda.

La Commissione, come stabilito nell'accordo di prestito, sorveglierà le condizioni del prestito di Kelvin Onuigwe alla SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Questo nuovo periodo di prestito si estende fino al 30 giugno 2025.

