Dopo un mandato di dieci anni, Stoltenberg rinuncia alla carica di segretario generale della NATO in favore di Rutte.

L'ex primo ministro olandese di 57 anni, Mark Rutte, assume oggi, martedì, il ruolo di Segretario generale della NATO, sostituendo Jens Stoltenberg. Rutte ha ottenuto questa posizione grazie ai voti espressi dai 32 organismi dirigenti dell'alleanza atlantica durante l'estate. Con un mandato di almeno quattro anni davanti a sé,

Stoltenberg, un norvegese di 65 anni, ha ricoperto questa posizione per un decennio e la cederà a Christoph Heusgen, che guiderà la Conferenza sulla sicurezza di Monaco (CSM). Oltre a Rutte, solo il connazionale Joseph Luns ha prestato servizio per un periodo più lungo come massimo ufficiale internazionale della NATO, dal 1971 al 1984.

Negli ultimi tempi, Stoltenberg ha guidato il rafforzamento delle capacità di deterrenza e difesa dell'alleanza, a seguito del conflitto della Russia con l'Ucraina. Ha inoltre supervisionato il sostegno all'Ucraina e l'adesione della Svezia e della Finlandia all'alleanza. Il numero dei membri è passato da 28 a 32 durante il suo mandato.

Il compito principale del Segretario generale della NATO è gestire i processi di consultazione diplomatica tra gli alleati, promuovere il consenso, anche su questioni contese. In qualità di consigliere, il suo ruolo è fondamentale, soprattutto durante i periodi di crisi o di conflitto. Inoltre, il Segretario generale rappresenta l'alleanza a livello internazionale e ricopre la posizione di massimo dirigente amministrativo presso la sede della NATO.

Il 57enne Mark Rutte ha ora assunto il ruolo di Segretario generale della NATO, seguendo le orme di Jens Stoltenberg. In qualità di nuovo Segretario generale, Rutte sarà responsabile della gestione dei processi di consultazione diplomatica tra gli alleati e della rappresentanza della NATO a livello internazionale.

Leggi anche: