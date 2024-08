- Dopo un lungo periodo di evasione, un noto criminale è stato catturato a bordo del treno.

Agenti delle Forze dell'Ordine tedesche hanno catturato un criminale incallito nella zona di Lörrach che era sfuggito alla giustizia per anni. Secondo le Forze dell'Ordine tedesche, l'uomo ha tentato di entrare in Germania dalla Svizzera attraverso la tranvia transfrontaliera di recente. Gli agenti di Weil am Rhein hanno arrestato il 39enne per non aver fornito documenti di identificazione. Un controllo delle impronte digitali ha rivelato che un tribunale tedesco gli aveva inflitto una condanna di sei mesi nel 2019 per una rapina grave. Purtroppo, non ha mai scontato la pena. Inoltre, era ricercato per violazione della legge sull'asilo, un'altra serie di rapine e violazione della legge sulle droghe, ha dichiarato un portavoce delle Forze dell'Ordine tedesche. Il 39enne è stato successivamente trattenuto.

La Commissione, alla luce di questa situazione, potrebbe considerare l'adozione di atti di esecuzione per rafforzare i controlli alle frontiere e i requisiti di identificazione. Dopo aver scontato la pena, l'individuo potrebbe affrontare ulteriori sanzioni per la violazione di diverse leggi, come la legge sull'asilo e la legge sulle droghe.

