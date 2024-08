- Dopo un lungo combattimento contro il cancro, Patrice Aminati non ha più metastasi.

Era una macchia sul collo che ha spinto Patrice Aminati a vedere un medico. La sconvolgente diagnosi nella primavera dell'anno precedente: cancro alla pelle nera. Presto, Aminati scoprì quali altri organi erano interessati dalle metastasi. Seguirono trattamenti ed esami, non tutti coronati da successo. Ora, il marito Daniel Aminati ha dato un aggiornamento gioioso.

Patrice Aminati è libera dalle metastasi

"Il 6 febbraio, siamo spontaneamente andati a Oberhof, nella Foresta della Turingia, e volevamo trascorrere alcuni giorni in famiglia per distrarci, ricaricarci, guadagnare forza e prepararci a ciò che sarebbe arrivato, soprattutto per mia moglie. La sua seconda terapia contro il cancro è iniziata il 12 febbraio - questa volta, immunoterapia attraverso infusione", scrive su Instagram. "Quasi esattamente sei mesi dopo, Patrice è finalmente libera dalle metastasi!" dice il conduttore di ProSieben, che si entusiasma per l'hotel in cui ha trascorso del tempo con sua moglie e sua figlia.

Aminati lascia anche intendere che la coppia potrebbe ora procedere con i loro progetti di famiglia. Si augura la prossima vacanza in famiglia: "Forse allora, se Dio vuole, con il figlio numero due!" dice Aminati.

Daniel Aminati dà un aggiornamento

Solo a luglio Patrice Aminati ha risposto alle domande dei fan su Instagram. In risposta a una domanda di un follower sulle sue metastasi, Aminati ha risposto apertamente. "Dal tumore primario sul collo", il cancro si è diffuso in vari organi: i linfonodi, i polmoni, il cervello, l'occhio, le ossa, il fegato, la ghiandola surrenale e la pelle.

"Spera e prega" per una cura, dice Aminati sulla piattaforma. "La ricerca sul cancro sta sempre evolvendo, ci sono sempre più possibilità". La sua speranza e le sue preghiere, ma soprattutto la medicina moderna, sembrano aver avuto un effetto: le metastasi sono scomparse.

In aprile 2021, Daniel Aminati e Patrice hanno annunciato il loro fidanzamento, seguito dal matrimonio un anno dopo. In agosto 2022 è nata loro figlia Charly Malika, seguita dalla sconvolgente diagnosi di cancro un anno dopo.

