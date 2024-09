- Dopo un incidente sul ponte sul Reno, la situazione non è più critica per la sopravvivenza.

Dopo un grave incidente avvenuto lo scorso giovedì sul ponte del Reno di Leverkusen, in fase di ristrutturazione, due lavoratori sono stati dichiarati fuori pericolo, come riferito dalla Procura di Colonia. Purtroppo, un operaio edile di 22 anni ha perso la vita nell'incidente. L'esame medico-legale ha stabilito che il decesso è stato causato dalla caduta, ha reso noto la Procura. In totale, sei lavoratori sono rimasti feriti. Secondo il "Cologne City-Anzeiger".

La Procura sta attualmente conducendo un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Un esperto ha già raggiunto la scena del incidente e sta collaborando alle indagini, ha dichiarato la Procura. Le prime indagini suggeriscono che attrezzature edili di grandi dimensioni potrebbero essere cadute da una gru durante i lavori di demolizione del vecchio ponte.

Il ponte di Leverkusen è in fase di ristrutturazione a causa delle cattive condizioni della struttura originale degli anni '60. La prima sezione del nuovo ponte è stata resa accessibile al traffico all'inizio di febbraio. Attualmente, il vecchio ponte viene smantellato e, una volta completato, verrà costruita la seconda sezione accanto alla prima.

La Procura ha dichiarato che verrà effettuata un'autopsia sul lavoratore deceduto per approfondire le cause del decesso. Successivamente, l'inchiesta sulla possibile responsabilità continuerà con il contributo dell'esperto e le prove raccolte sulla scena del incidente.

