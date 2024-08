Dopo un incidente mortale in un incrocio ferroviario, sono state imposte conseguenze penali.

In giugno 2023, a un passaggio a livello di Neumünster si è verificato un incidente a causa della negligenza di un 30enne. Era responsabile della sicurezza del passaggio a livello, ma era distratto dal suo telefono. Questa distrazione lo ha portato a segnare erroneamente l'orario di un treno in arrivo, causando così un incidente mortale.

Una macchina, ignara del passaggio a livello insicuro, ha attraversato e è stata colpita da un treno in arrivo, causando la morte del conducente. L'uomo è stato processato a tarda luglio e il tribunale locale lo ha dichiarato colpevole di omicidio colposo.

L'accusa ha sostenuto che l'uomo era assorto nel suo telefono prima dell'incidente, portando alla sua distrazione. Il controllore del treno ha annunciato l'arrivo del treno tre volte, specificando l'orario esatto, ma il imputato lo ha segnato erroneamente e ha ritardato la sicurezza del passaggio a livello.

La sentenza emessa dal tribunale è stata di 18 mesi di libertà vigilata e una multa di 3600 euro da pagare a Weißer Ring, un'organizzazione di supporto alle vittime. Questa pena ha soddisfatto la richiesta dell'accusa, come confermato dal portavoce del tribunale. Tuttavia, il querelante civile aveva richiesto una condanna detentiva senza libertà vigilata.

