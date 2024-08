Dopo un incidente di pugnalamento, un arresto nel campo profughi.

A seguito dell'incidente di accoltellamento a Solingen, le autorità hanno arrestato un individuo in un centro di accoglienza locale. La polizia sta indagando sui possibili collegamenti con il crimine, come dichiarato da un rappresentante delle forze dell'ordine.

Prima dell'arresto, erano state ricevute segnalazioni che hanno portato alle operazioni attuali della polizia. È stata inoltre dispiegata una squadra speciale e l'area è stata protetta da un centinaio di ufficiali.

Secondo Bild, il sospetto 15enne è stato arrestato poco dopo l'evento, sopraffatto nella sua residenza dal SEK. Il collegamento tra il minore e il crimine è attualmente sotto indagine. Spiegel ha riferito che l'individuo fermato è un cittadino kirghiso che vive in un centro di accoglienza e al momento si sta rifiutando di collaborare con gli interrogatori.

Stato Islamico rivendica l'attacco

Al momento, le autorità non ritengono che il 15enne sia il vero colpevole. È sospettato solo di non aver segnalato i crimini pianificati. Secondo i testimoni, un individuo non identificato avrebbe discusso con il teenager di piani che potrebbero essere collegati al crimine poco prima dell'aggressione, come riferito dal procuratore capo Markus Caspers.

L'organizzazione terroristica nota come Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell'attacco con coltello a Solingen attraverso una dichiarazione del suo agenzia di stampa, Amaq. "L'individuo responsabile dell'attacco alla riunione cristiana a Solingen, in Germania, ieri, era un soldato dello Stato Islamico, che ha eseguito l'attacco in risposta ai musulmani in Palestina e ovunque altrove", si legge nella dichiarazione. Tuttavia, non ci sono prove concrete che confermino la diretta involvement dello Stato Islamico nell'attacco.

