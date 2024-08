- Dopo un incidente di pugnalamento in un autobus, Reul è atteso a Siegen.

Il ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU) visiterà Siegen, Renania Settentrionale-Vestfalia, questo sabato, a seguito dell'incidente di accoltellamento con un coltello nella città. Come riferito dalla dpa, Reul inizierà la sua visita partecipando a un servizio religioso programmato per celebrare l'anniversario della città, prima di incontrare la polizia locale. La "Siegen Zeitung" aveva già riferito questa informazione.

Reul compirà 72 anni questo sabato e non aveva impegni precedenti. Ha deciso di recarsi a Siegen sabato mattina, poco dopo che una donna (32 anni) ha aggredito persone con un coltello su un autobus di linea diretto alla festa della città la sera precedente. Almeno sei persone sono state ferite, tre in modo grave. "Questo evento ci ha lasciati tutti sotto shock", ha dichiarato il sindaco di Siegen Steffen Mues in una dichiarazione. Nonostante la tragedia, la festa della città si svolgerà come previsto. In una dichiarazione del mercoledì, Reul si è riferito alla festa della città mentre parlava dell'aggressione con il coltello a Solingen: "Non dobbiamo permettere che questi incidenti diminuiscano la nostra gioia di festeggiare".

