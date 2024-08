Procedimento Legale a Berlino - Dopo un incidente di pugnalamento e rapimento, un 25enne ammette la sua colpevolezza.

Una persona che camminava a Berlino-Friedrichshain è sfuggita per un soffio a un'aggressione con un coltello, e subito dopo una donna ha vissuto un incubo a Hannover. Sei mesi dopo, un 25enne ha ammesso i crimini al tribunale regionale di Berlino. La sua difesa ha sostenuto che si trovava in uno "stato di confusione" e che le sue azioni hanno causato gravi danni alle vittime. L'aggressione con il coltello non era premeditata. L'uso intensivo di droga potrebbe aver scatenato una psicosi nell'individuo, come suggerito durante il processo.

I capi d'accusa includono tentato omicidio, lesioni gravi, sequestro di persona e intimidazione. Il 25enne, che afferma di avere la doppia cittadinanza tedesca e italiana, è accusato di aver inizialmente intimidito la sua ex ragazza durante un viaggio in auto, costringendola ad ammettere l'infedeltà con un altro uomo. Ha anche minacciato di uccidere la sorella 16enne della donna, insieme ad altre persone a caso, come riportato nell'atto d'accusa.

Il 25enne avrebbe poi inseguito e aggredito una persona a caso a Berlino-Friedrichshain di notte - per fare un esempio alla sua ex ragazza e per testare le sue emozioni nel togliere una vita, secondo l'atto d'accusa. Ha accoltellato la vittima di 52 anni alla gola con un coltello da cucina da dietro, 5 cm di profondità, e poi l'ha presa a calci senza pietà. La lama si è spezzata e è rimasta conficcata nella gola.

Il 25enne avrebbe poi fatto ritorno nella Bassa Sassonia, registrato un video confessione nel suo appartamento e lo ha pubblicato online. Ha affermato di non aver provato "nulla" durante l'aggressione. Tuttavia, poiché il video non ha ricevuto molta attenzione, avrebbe sequestrato una donna nel municipio della sua città natale di Sehnde, a sud di Hannover. La dipendente di 57 anni era in grave pericolo.

La polizia ha arrestato il 25enne nel municipio. Durante gli interrogatori preliminari della polizia, l'elettricista qualificato, che al momento era disoccupato, ha confessato. Ha affermato di poter "avere terminato le vite di 100 persone", ma che l'atto era "inutile". L'aggressione con il coltello è avvenuta a causa del suo fastidio per essere stato importunato da uomini mentre era seduto in auto a riposare. "Mi sono arrabbiato, mi sono alzato e ho aggredito l'uomo spontaneamente".

