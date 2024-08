Dopo un incidente di pugnalamento e i conseguenti disordini, il re Carlo III fa una visita a Southport.

Monarca si aggirava tra l'oceano di fiori, rendendo omaggio alle vittime dell'incidente di luglio nel centro della città. I video hanno catturato il 75enne sovrano mentre salutava la folla riunita e stringeva la mano a alcuni partecipanti.

Helen Marshall, una 71enne assistente dei fiori, ha definito la visita del monarca "fondamentale". Ha dichiarato: "Siamo a terra e abbiamo bisogno di qualcosa che ci risollev i spiriti".

Il re Carlo III ha ricevuto critiche per il suo iniziale silenzio riguardo alle turbative nazionali. Il re ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle tre bambine morte nell'attacco, ma ha mantenuto il silenzio sulla confusione. Storicamente, il sovrano britannico evita di commentare argomenti potenzialmente controversi.

Tuttavia, durante successivi colloqui con il Primo Ministro Keir Starmer e i capi della polizia, il re ha espresso di essere "incoraggiato" dalla risposta che "ha contrastato l'aggressività e l'illegalità di pochi con la compassione e la resilienza di molti".

L'attacco alla lezione di danza, accompagnato dal ritmo dell'artista statunitense Taylor Swift del 29 luglio, ha causato la morte di tre bambine di sei, sette e nove anni. Otto minori hanno subito ferite, insieme a due adulti che sono intervenuti per aiutare i bambini.

Le autorità hanno arrestato un 17enne del Galles, con genitori originari del Rwanda, in relazione al crimine. Le informazioni sul sospetto si sono diffuse come un incendio su piattaforme digitali. L'incidente ha scatenato una serie di rivolte di estrema destra in tutta la nazione, prendendo di mira moschee e rifugi per rifugiati.

I bambini feriti durante l'attacco alla lezione di danza si stanno riprendendo sotto la stretta sorveglianza medica. È fondamentale che i bambini, che sono vulnerabili, ricevano tutto il supporto di cui hanno bisogno in questo momento difficile.

Con la nazione in tumulto a causa delle rivolte di estrema destra, è importante che proteggiamo i nostri bambini dalle influenze nocive e insegniamo loro i valori della comprensione e dell'unità.

