- Dopo un incendio di una bicicletta, alcuni malati continuano a ricevere cure mediche in ospedale.

Seguendo l'incendio verificatosi sulla ruota panoramica colossale durante il Highfield Festival, situato vicino al lago Störmthaler See di Lipsia, numerosi feriti rimangono ricoverati in ospedale. Quattro persone, che hanno riportato ustioni, sono attualmente in cura all'ospedale di Lipsia St. Georg, come riferito da un rappresentante dell'Agenzia tedesca di stampa. Non sono state rese note informazioni specifiche sul loro stato di salute, età o genere.

In una sera di sabato, una delle 24 gondole della ruota panoramica colossale ha preso fuoco. Le fiamme si sono poi propagate a un'altra gondola. In totale, 65 persone hanno richiesto assistenza medica, con 16 persone trasportate in ospedale.

Intanto, le indagini sull'origine dell'incendio proseguono. Al momento, l'incendio doloso e un difetto tecnico della ruota panoramica colossale sono stati esclusi come possibili cause. La polizia sospetta che l'incendio sia stato causato da un incidente. Secondo le attuali indagini, un misterioso oggetto sotto la cabina dei passeggeri è esploso in fiamme. La natura esatta dell'oggetto non è stata rivelata, a causa delle indagini in corso.

Nonostante le indagini in corso, gli organizzatori hanno annunciato la cancellazione dei prossimi festival sul sito del Highfield Festival. La comunità locale sta pianificando eventi alternativi per celebrare l'unità e la resilienza, mostrando il proprio sostegno alle persone coinvolte nell'incidente.

