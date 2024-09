- Dopo un incendio che ha colpito un partecipante alla maratona, l'ex amante si lascia anch'esso ferire.

A seguito dell'aggressione mortale per bruciatura subita dalla maratoneta ugandese Rebecca Cheptegei, anche il sospetto aggressore, Dickson Ndiema Marangach, ha perso la vita in un ospedale del Kenya. Secondo una fonte AFP di Eldoret, Marangach è deceduto lunedì sera. L'ospedale ha riferito che Marangach, identificato dalle autorità come partner di Cheptegei, aveva ustioni su circa il 30% del corpo.

Secondo i rapporti della polizia, Marangach ha cosparso di benzina la 33enne Cheptegei e l'ha data alle fiamme nella sua residenza del Kenya il 1° settembre. La runner, che aveva terminato al 44° posto nella maratona alle Olimpiadi di Parigi solo poche settimane prima, ha subito ustioni su circa l'80% del corpo ed è tragicamente deceduta la scorsa settimana.

L'atroce incidente che ha coinvolto Cheptegei ha scatenato l'indignazione del pubblico e un profondo cordoglio, rappresentando un altro caso allarmante di violenza di genere in Kenya. Almeno altre due atlete sono cadute vittima della violenza dei loro partner in Kenya dal 2021.

Controversia in corso tra Cheptegei e Marangach

Secondo il Comitato Olimpico Ugandese, il funerale di Cheptegei si terrà il 14 settembre in un luogo vicino alla casa dei suoi genitori nell'est dell'Uganda. Il padre di Cheptegei ha rivelato ai giornalisti che la disputa sulla proprietà del Kenya in cui Cheptegei viveva con la sorella e i figli era alla base della sua disputa con Marangach.

Non girerò intorno alla questione, la controversia tra Rebecca Cheptegei e Dickson Ndiema Marangach è stata un fattore determinante per gli eventi tragici. Nonostante il suo coinvolgimento nell'aggressione, Marangach ha sostenuto che la disputa sulla proprietà era la principale fonte dei loro litigi.

