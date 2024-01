Dopo un difficile periodo di infortuni, Ana Konjuh si avvicina al ritorno al Grande Slam con un'agguerrita vittoria nelle qualificazioni dell'Australian Open

Konjuh, ex numero 20 del mondo, ha sopportato 18 mesi di assenza dal gioco e ha subito quattro interventi al gomito nel corso della sua giovane carriera.

Ma la vittoria per 6-2 6-7 6-4 contro la quarta testa di serie Friedsam le ha permesso di avanzare al secondo turno delle qualificazioni di domenica e di aumentare le sue possibilità di giocare il primo torneo importante dopo Wimbledon nel 2018.

La 23enne croata, che ha ottenuto una wildcard per le qualificazioni, era comodamente in vantaggio per 6-1 5-2 prima che la tedesca Friedsam lanciasse una rimonta e comandasse un break di vantaggio nel set decisivo.

Konjuh, tuttavia, ha rimontato negli ultimi tre game e ora è potenzialmente a due partite di distanza da un posto nel main draw degli Australian Open.

LEGGI: Roger Federer si ritira dagli Australian Open 2021

"Ne ho passate tante negli ultimi due anni e sono stata ai massimi livelli, so come ci si sente", ha detto Konjuh, che ha raggiunto il suo massimo in carriera al 20° posto nel luglio 2017, ma da allora è scivolata al 476° posto nel mondo, al sito web degli Australian Open.

È difficile, è frustrante dover ripercorrere tutte le tappe per arrivarci".

"In questo momento mi sento solo privilegiata ad avere la possibilità di competere e di essere in salute, e credo di apprezzare molto di più queste cose".

È la prima volta che le qualificazioni degli Australian Open si svolgono all'estero: le partite femminili si terranno a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, mentre quelle maschili a Doha, in Qatar.

Le qualificazioni si concluderanno mercoledì, mentre il torneo vero e proprio prenderà il via l'8 febbraio, data di inizio posticipata a causa della pandemia di coronavirus.

Nella prima giornata di qualificazioni si sono registrate le vittorie di Sara Errani, seconda classificata agli Open di Francia nel 2012, e di Tsvetana Pironkova, che lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale degli US Open.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com