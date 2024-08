- Dopo un attacco con il coltello, Reul effettua perquisizioni di tasche in occasione di incontri sociali

Dopo un'aggressione con un coltello durante la festa cittadina di Siegen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, il Ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU) intende esaminare ulteriori misure di sicurezza per questo tipo di eventi. "Sto valutando se, nell'ambito del quadro normativo attuale, sia legalmente possibile effettuare anche controlli delle borse negli eventi di grandi dimensioni", ha dichiarato Reul a Siegen. Non sta suggerendo controlli delle borse in ogni piazza, festa estiva o celebrazione scolastica, ma ci può essere "qualcosa di più tra il generale e il mirato".

Reul ha consigliato di non equiparare gli eventi. "Ciò che è accaduto qui a Siegen non ha nulla a che vedere con quanto successo a Solingen. Entrambi sono stati attacchi con il coltello, ma c'è una grande differenza se un individuo pericoloso o una donna tedesca con problemi psicologici attacca improvvisamente le persone", ha spiegato Reul. Di conseguenza, le forze dell'ordine dovranno modificare la loro strategia.

Venerdì sera, una donna tedesca di 32 anni ha improvvisamente attaccato le persone con un coltello su un autobus diretto alla festa cittadina. Almeno sei persone sono rimaste ferite - tre in modo grave. La donna di 32 anni è nota alle autorità. Secondo i resoconti della dpa, ci sono indizi di una malattia mentale. Reul ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dei feriti: "Uno dei tre gravemente feriti è ora fuori pericolo. Uno sta ancora lottando e l'altro, siamo ancora in attesa di notizie".

La festa cittadina è continuata il giorno successivo con un servizio religioso, che Reul ha anche frequentato.

L'episodio ricorda l'incidente di Solingen della settimana precedente. Lì, un uomo ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre otto durante una festa cittadina. Il presunto responsabile, un uomo di 26 anni di origine siriana, è in custodia. Il procuratore federale sta indagando su di lui, tra le altre cose, per omicidio e presunta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

Vietato portare coltelli alla festa di Siegen

"Viviamo in un mondo in cui le minacce sono ovunque, e come forze dell'ordine, è nostro compito trovare le risposte più sottiglie e intelligenti possibili", ha detto Reul. Non è un compito facile. "Non ci sono risposte semplici, eppure dobbiamo svegliarci a questa realtà".

Per la festa cittadina, la città ha potenziato il piano di sicurezza e ha introdotto il divieto di portare coltelli. "I visitatori della festa cittadina non possono portare coltelli", si legge sul sito della città. Inoltre, dopo l'incidente di Solingen, il numero di personale di sicurezza è stato aumentato e il numero di telecamere di sorveglianza è stato incrementato, ha dichiarato l'organizzatrice Astrid Schneider in un'intervista a WDR venerdì mattina.

