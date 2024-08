- Dopo un arresto da droga da record a Captagon, quattro uomini sono sotto processo.

Dopo un sequestro record della droga sintetica Captagon, un processo contro quattro uomini inizia presso il Tribunale regionale di Aquisgrana alle 9:00 del mattino. Gli imputati, di età compresa tra 33 e 46 anni, sono accusati di aver procurato e distribuito circa 480 chilogrammi di Captagon, con un valore di mercato di circa 58 milioni di euro.

Sequestro record in Germania

Quattro uomini nati in Siria, di cui due anche cittadini tedeschi, sono accusati di far parte di un'organizzazione di trafficanti di droga. Se condannati per il reato di bandenmäßiges Handeltreibens con grandi quantità di narcotici, rischiano fino a 15 anni di carcere.

Il sequestro, reso pubblico nel dicembre 2023, è stato il più grande mai effettuato in Germania. Kilogrammi di droga sono stati intercettati negli aeroporti di Colonia/Bonn e Lipsia. Le indagini hanno portato ad Aquisgrana, dove la polizia ha trovato centinaia di chilogrammi della droga illegale in un deposito di garage.

Effetti del Captagon sull'uomo

Secondo l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA), il Captagon causa grave dipendenza e può portare a depressione, allucinazioni e stati di ansia. La droga viene principalmente commerciata nei paesi del Medio Oriente, in particolare l'Arabia Saudita, e viene utilizzata come droga da festa e per migliorare le prestazioni.

In Germania, il Captagon ha un ruolo marginale, con i paesi europei che servono principalmente come punti di transito. Nel 2023 è stato registrato un solo caso nel NRW. Un uomo è stato trovato in possesso di una piccola quantità.

Nascosto tra le candele profumate

La fonte della droga degli imputati è sconosciuta. Si presume che abbiano deciso di trafficare in grandi quantità almeno a partire dall'ottobre 2021. Si dice che alcuni dei narcotici siano stati spediti via aereo a Australia, Arabia Saudita, Qatar e Bahrein, nascosti tra merci legali come candele profumate, una stufa elettrica e un purificatore d'aria. Rapporti precedenti dell'ufficio delle indagini doganali di Essen hanno riferito che oltre 300 chilogrammi sono stati trovati in un deposito di garage sotto pallet di 16 tonnellate di sabbia.

Il processo per le accuse di traffico di droga contro i quattro uomini si terrà presso il [Tribunale di primo grado], specificamente il Tribunale regionale di Aquisgrana. Qualunque sia la decisione del tribunale, le conseguenze per gli imputati potrebbero essere severe, poiché rischiano di essere condannati a un massimo di 15 anni di carcere per il loro coinvolgimento in bandenmäßiges Handeltreibens con grandi quantità di narcotici.

Leggi anche: