- Dopo un anno, Kiels Simakala torna ad Osnabrück

Calcio professionista Ba-Muaka Simakala torna a Osnabrück dopo appena un anno con i neo-promossi in Bundesliga Holstein Kiel. Il trasferimento a sorpresa è stato annunciato da entrambi i club giovedì. Non sono state rese note le condizioni del nuovo contratto con il giocatore offensivo di 27 anni di Osnabrück.

"Sono felice di essere tornato. È un po' come tornare a casa quando vedi così tante facce familiari e stai di nuovo nello stadio," ha detto Simakala, soprannominato Chance.

Il calciatore e juniores di un tempo di Borussia Mönchengladbach ha trascorso due anni di successo a Osnabrück tra il 2021 e il 2023. In seguito, numerosi club professionistici hanno mostrato interesse per lui. Simakala ha deciso di trasferirsi a Kiel e recentemente è stato prestato al 1. FC Kaiserslautern per sei mesi.

"A causa della situazione della concorrenza nella sua posizione, non possiamo garantire a Chance il tempo di gioco che desidera," ha detto il direttore sportivo di Kiel, Carsten Wehrmann.

Simakala aveva un legame precedente con Kiel, avendo giocato per la squadra rivale di Holstein, FC Kiel. Nonostante il prestito al 1. FC Kaiserslautern, Simakala sta ora tornando al suo ambiente familiare a Osnabrück, dove aveva trascorso del tempo prima di unirsi a Holstein Kiel.

