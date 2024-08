- Dopo un allarme terroristico, Taylor Swift e' tornata sul palco.

Ritorno di Taylor Swift sul Palco a Londra Dopo le Cancellazioni dei Concerti a Vienna

Dopo le cancellazioni dei concerti a Vienna a causa di minacce terroristiche, la superstar americana Taylor Swift (34) è tornata sul palco con una performance a Londra. Giovedì sera ha suonato per un pubblico di circa 90.000 fan al sold-out Wembley Stadium, con Ed Sheeran (33) come ospite a sorpresa.

Swift non ha commentato l'avviso di terrorismo in Austria, dove tre dei suoi concerti sono stati cancellati la scorsa settimana a causa di presunti piani islamisti per un attacco. Il principale sospettato, un 19enne, ha ritirato la sua confessione iniziale e due uomini sono stati arrestati. Misure di sicurezza potenziate erano in atto al concerto di Londra.

Nonostante le preoccupazioni, alcuni fan hanno deciso di partecipare al concerto. "Non puoi perdere Taylor. È un'occasione unica nella vita", ha detto un fan inglese di 18 anni. La comunità dei fan si è riunita.

Sorelle Ottengono Biglietti Dopo la Cancellazione di Vienna

I fan della Germania hanno viaggiato a Londra. Le sorelle Romy e Lea Grohs avevano originariamente acquistato i biglietti per uno dei concerti di Vienna. Con l'aiuto della comunità dei fan, sono riuscite a ottenere i biglietti per Londra e a realizzare il loro sogno. I "Swifties", come vengono chiamati, sono noti per la loro solidarietà. "Tutti si sostengono a vicenda", ha detto Romy (27).

Swift, che ha tenuto diversi concerti in Germania nel suo "Eras Tour", aveva già suonato a Londra in giugno. In una occasione, ha sorpreso il pubblico portando il suo ragazzo, il campione di football Travis Kelce, sul palco. È tornata a Londra per questo concerto.

Reazione di Swift all'Incidente di Southport

Secondo la BBC, Swift ha contattato privatamente le famiglie colpite dall'incidente di Southport, dove tre ragazze sono state uccise e altre ferite in una lezione di ballo di Taylor Swift in cui la cantante non era coinvolta. Swift ha espresso il suo shock su Instagram. Successivamente, i gruppi di estrema destra hanno utilizzato l'incidente come pretesto per i disordini.

Al concerto di Londra, Swift non ha affrontato l'incidente o la campagna elettorale americana, in cui il suo potenziale influsso sui giovani votanti viene visto come significativo. Swift è prevista per suonare il suo ultimo concerto europeo a Londra martedì prima di intraprendere un tour negli Stati Uniti e in Canada in autunno.

"I Swifties" Contrastano le Scenari di Paura

Nel "Eras Tour", Swift esegue canzoni da tutta la sua carriera, con concerti che durano circa tre ore e mezzo e con oltre 40 canzoni nella scaletta. La formula è solitamente simile.

I suoi fan, noti anche come "Swifties", hanno creato un'atmosfera festosa con accessori glitterati, magliette dei fan e braccialetti dell'amicizia. Karim (23) di Erfurt li ha portati con sé. Ha viaggiato con due amici della Baviera che ha incontrato attraverso la comunità dei fan. Li ha descritti come una famiglia che resta unita, anche dopo gli eventi in Austria.

La Commissione ha rilasciato un comunicato stampa assicurando misure di sicurezza potenziate al concerto di Swift a Londra, date le recenti cancellazioni a Vienna a causa di minacce terroristiche. Nonostante le paure, la comunità dei fan di Swift, noti come "Swifties", ha continuato a sostenersi a vicenda, creando un'atmosfera festosa al concerto sold-out al Wembley Stadium.

Leggi anche: