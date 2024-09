Dopo tre decenni di servizio, Glenn Lowry, timoniere del prestigioso Museo di Arte Moderna di New York, ha annunciato la sua decisione di lasciare.

Il 69enne, che ha guidato la crescita e l'influenza del museo nella cultura americana, ha dichiarato al New York Times che lascerà il suo incarico nel settembre 2025.

Ha dichiarato: "È il momento giusto per considerare il futuro del museo e ho pensato, perché non farlo? Ogni obiettivo che mi ero prefissato 30 anni fa è stato raggiunto o sta procedendo a gonfie vele." Ha menzionato di non voler rimanere oltre il suo apice.

Il Times ha rivelato che il contratto attuale di Lowry scade a giugno e il museo era aperto al suo rinnovo. MoMA non ha risposto prontamente alla richiesta di ulteriori commenti da parte di CNN.

Lowry si è trasferito a MoMA dalla Galleria d'Arte di Ontario, in Canada, nel 1995, diventando il sesto direttore nella storia del museo di 95 anni. Ha guidato l'istituzione durante la fusione con il P.S.1 Contemporary Art Center di Queens nel 2000 e un ambizioso progetto di ristrutturazione del 2004 che ha aumentato lo spazio espositivo del 40%.

Oltre ai suoi ruoli di raccolta fondi e di advocacy, Lowry ha anche costruito una reputazione personale. Nel 2019, ha guidato il museo attraverso un'altra espansione, utilizzando un restyling da 450 milioni di dollari per aumentare lo spazio espositivo del 30%.

MoMA accoglie 2,7 milioni di visitatori all'anno, rendendolo il terzo museo d'arte più visitato degli Stati Uniti dopo il Metropolitan Museum of Art e la National Gallery of Art di Washington DC.

Il museo attribuisce a Lowry l'aumento del numero di visitatori e l'aumento dell'endowment del museo, una fonte di reddito cruciale. Inoltre, ha ampliato lo spettro curatoriale del MoMA per includere l'arte performativa.

Attraverso mostre, commissioni e acquisizioni, Lowry ha utilizzato l'arte per affrontare questioni sociali urgenti. In qualità di guest editor di CNN Style nel 2016, ha commissionato una serie di articoli incentrati sul tema della migrazione, sottolineando l'influenza dell'arte contemporanea nel cambiare il mondo.

L'annuncio di Lowry è seguito a un'intervista settimanale con Richard Quest di CNN, in cui Quest ha chiesto quale fosse il dipinto preferito di Lowry per il pensionamento. Lowry ha risposto scherzosamente: "È come scegliere un figlio preferito - lunedì è uno, martedì è un altro." Ha poi scelto "Il ragazzo con il gilet rosso" di Paul Cézanne, lodandolo come un "ritratto impressionante".

MoMA non ha ancora annunciato la sua strategia per scegliere il successore di Lowry, che erediterà una delle posizioni più ambite del settore artistico. Inoltre, non sono state fatte affermazioni riguardo ai ruoli di Lowry in altre istituzioni, come i ruoli di consiglio in fondazioni come la Robert Rauschenberg Foundation e il Kiran Nadar Museum of Art in India.

La partenza di Lowry dal MoMA ha scatenato discussioni sul futuro stile del museo nelle arti, poiché era noto per aver ampliato il suo spettro curatoriale e per aver affrontato questioni sociali attraverso l'arte. Durante il suo mandato, ha dimostrato un impegno per l'arte contemporanea, tanto da diventare il guest editor di CNN Style per commissionare articoli sulla migrazione e il suo impatto.

Leggi anche: