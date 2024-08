- Dopo tre battute d'arresto iniziali, Ulm continua a sopportare una scoraggiante corsa di forma.

Allenatore Thomas Wörle mantiene la calma nonostante l'inizio difficile della stagione della SSV Ulm 1846. Lui e la sua squadra sono ancora "ardenti" e "totalmente motivati", come ha dichiarato prima della partita casalinga di 2. Bundesliga contro il Fortuna Düsseldorf domenica (13:30 CET, in diretta su Sky). L'Ulm promosso non ha ancora guadagnato neanche un punto dopo le prime due giornate e ha subito anche un'eliminazione precoce nella DFB-Pokal contro i campioni di Germania in carica del FC Bayern Munich (0:4) lo scorso weekend.

Tre sconfitte consecutive nelle partite ufficiali sono "insolite" per l'Ulm, ha ammesso Wörle, "senza dubbio". Tuttavia, avevano previsto una situazione del genere prima della stagione. "Sapevamo che poteva succedere. Non siamo ingenui", ha detto il 42enne. L'anno di promozione dell'Ulm è stato "fantastico", ma avevano sempre riconosciuto che la seconda lega sarebbe stata "un'enorme sfida".

Wörle non può essere soddisfatto dei risultati attuali, ma le prestazioni della sua squadra gli danno almeno un po' di speranza, almeno in alcune fasi. Devono essere pazienti e aspettare i pagamenti sotto forma di punti, ha detto l'allenatore. E ovviamente, continuare a dare il massimo.

Despite the rocky start, SSV Ulm 1846's soccer team remains passionate, as Trainer Thomas Wörle described them as "blazing hot" and "completely fired up." Despite the team's struggles, they have yet to lose their love for the beautiful game, continually giving their best on the field.

