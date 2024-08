Dopo tre anni dalla caduta di Kabul, questa atleta parallimpica mira a motivare le donne a livello globale sfidando le norme.

Questa è una data significativa segnata nella storia del paese, il giorno in cui i Taleban hanno ripreso il controllo di Kabul, portando alla fuga di milioni di afghani.

Dal momento in cui i Taleban hanno ripreso il potere, sono state implementate leggi restrittive in tutto il paese. Queste leggi hanno colpito in modo sproporzionato le donne afghane, che ora non possono frequentare la scuola e non possono nemmeno uscire di casa senza un accompagnatore maschile.

Ora, tre anni dopo, Khudadadi ha la fortuna di risiedere a Parigi, in Francia. Anche se la distanza tra Parigi e Kabul può sembrare grande, gli eventi in Afghanistan sono ancora una costante preoccupazione per lei alla vigilia della partecipazione ai Giochi Paralimpici del 2024.

Tra due settimane, Khudadadi parteciperà alla categoria femminile K44 dei 47 kg. Lei crede che queste Paralimpiadi le offrano l'opportunità di fare la differenza nella vita di coloro che sono rimasti a casa.

"Questo è un'occasione per ispirare", afferma. "Per dimostrare alle donne e alle ragazze che sono più di quanto i Taleban vogliono far credere. Per provare che le donne afghane sono forti e possono raggiungere traguardi straordinari."

Debutto paralimpico straordinario

Una settimana dopo aver lasciato Kabul, Khudadadi si è ritrovata a Tokyo, in Giappone, a fare il suo debutto paralimpico e a infrangere numerosi record nel processo.

La sua prima apparizione alle Paralimpiadi nel 2021 l'ha resa la prima donna a rappresentare l'Afghanistan dalle Paralimpiadi di Atene del 2004 e la prima donna afghana a competere nella taekwondo alle Paralimpiadi.

A causa della chiusura di tutti gli aeroporti internazionali, Khudadadi non poteva inizialmente fuggire dal paese. È stata costretta a nascondersi e non poteva allenarsi o lasciare la casa. La situazione peggiorava ogni giorno. Ha pubblicato un video virale in cui chiedeva aiuto, che alla fine l'ha portata ad essere inserita nella lista degli evacuati della Spagna e a essere trasportata in sicurezza dalle forze aeree australiane.

"Mi è stato detto che, se fossi rimasta, i Taleban sarebbero venuti a prendermi perché ero un'atleta donna che infrangeva le loro regole", ricorda. "Non avevo altra scelta - dovevo andarmene."

Mira alle Paralimpiadi del 2024

Anche se la frase "competere per più delle medaglie" è un ritornello comune per molti atleti, quando Khudadadi lo dice, è difficile non crederle.

"Ho passato così tanto per arrivare a questo punto. Tutti i pericoli che ho affrontato, dai Taleban, dai posti di blocco armati e peggio ancora. Quindi ora che sono qui, userò la piattaforma per dare voce a coloro che non possono essere sentiti a casa in Afghanistan", dice.

"Questo significa più di quanto possa esprimere. Sto competendo per una causa più grande di me. Sono qui per lottare per le donne afghane e per dimostrare che anche durante la guerra, siamo forti e non saremo silenziate."

Come paralimpica che non ha l'uso di uno dei suoi arti, Khudadadi è ancora più motivata a portare l'attenzione sulla situazione dei disabili che vivono sotto il regime dei Taleban.

"Non siamo considerati umani", spiega. "Ci vedono come meno di quello. Voglio dimostrare che in molti modi, le persone disabili sono ancora più forti."

Rappresentare le donne in tutto il mondo

Khudadadi non cerca solo di rappresentare le donne dell'Afghanistan. Ammette che far parte della squadra olimpica dei rifugiati è anche una parte significativa della sua motivazione e mentalità in vista dei Giochi.

"Certo, è doloroso non competere sotto la bandiera dell'Afghanistan, ma sono orgogliosa di essere con la squadra dei rifugiati", dice Khudadadi.

"Attualmente, ci sono donne che soffrono in tutto il mondo. Non è solo un problema in Afghanistan. Lo si può vedere a Gaza, nel Sudan, in Ucraina, dove le donne lottano. Far parte della squadra dei rifugiati mi permette di fare da voce per le donne di tutto il mondo."

Lo scorso anno, secondo le cifre dell'ONU, un record di 117 milioni di persone sono state costrette a fuggire a causa dei conflitti, creando condizioni estremamente difficili per le donne in tutto il mondo.

"Far parte della squadra dei rifugiati mi permette di parlare per le donne di tutto il mondo", dice Khudadadi. "Alcune persone potrebbero vederlo solo come uno sport, ma per coloro che hanno poco, significa tutto. Voglio mostrare al mondo che i rifugiati sono forti e che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un'opportunità."

Preparazioni finali

Attualmente, Khudadadi si allena intensamente sotto la guida del coach francese Haby Niare, preparandosi per i Giochi come una vera contendente per la medaglia nella categoria K44 dei 47 kg.

Dopo aver vinto l'oro ai Campionati europei para dello scorso autunno nella città olandese di Rotterdam, ha il potenziale per infrangere un altro record e diventare il primo paralimpico medal

Leggi anche: