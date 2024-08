atto di aggressione, aggressione o azione ostile nei confronti di un individuo o gruppo - Dopo Solingen, un evento commemorativo alla Porta di Brandeburgo

A Berlino, presso la famosa Porta di Brandeburgo, si è riunito un gruppo per onorare le vittime dell'incidente violento di Solingen. Il loro raduno è stato guidato dallo spirito di "Lotta all'Islamismo, Proteggi i Diritti degli Asilanti". Secondo i rapporti della polizia diffusi in tarda serata, l'evento si è svolto senza alcun significativo disturbo. L'evento era previsto per concludersi alle 21:00. Un fotografo dell'agenzia dpa ha stimato circa 100 partecipanti.

L'evento è stato organizzato dal movimento a livello di base "Amore contro l'Odio", sostenuto da individui che sono sostenitori della democrazia e si oppongono alle ideologie estreme di destra. Un cartellone recitava: "Vinci l'Islamismo con la logica, non con il pregiudizio".

Lo scorso venerdì, un aggressore ha attaccato a caso i passanti durante la festa a Solingen, una città della Renania Settentrionale-Vestfalia. Nella confusione e nel panico iniziale, è riuscito a fuggire. Purtroppo, tre persone - un uomo di 67 anni, un uomo di 56 anni e una donna di 56 anni - hanno perso la vita. Un'altra otto persone sono rimaste ferite, quattro di loro in modo grave. Il gruppo estremista IS ha rivendicato l'atrocità. Il sospetto, un rifugiato di 26 anni originario della Siria, è attualmente in custodia. La Procura Federale sta conducendo un'indagine. L'incidente ha suscitato indignazione in tutto il paese, chiedendo azioni rapide.

L'evento alla Porta di Brandeburgo di Berlino ha riconosciuto la tragedia di Solingen, dove un rifugiato della Siria è stato accusato di un attacco violento che ha causato diverse morti e feriti. Esercitando il loro diritto di assemblea, i partecipanti si sono riuniti per vincere l'Islamismo con la logica e non con il pregiudizio, chiedendo la protezione dei diritti degli asilanti.

Leggi anche: