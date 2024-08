Dopo sette anni di pausa dopo il voto anti-nucleare, la Svizzera permette la costruzione di impianti energetici moderni.

Il divieto attuale di costruzione di nuove centrali nucleari entra in conflitto con la ricerca di trasparenza tecnologica e potrebbe porre sfide per la dismissione delle strutture esistenti, ha dichiarato il governo nel giustificare il cambiamento della sua politica. Non è chiaro se l'espansione più rapida delle fonti di energia rinnovabile sarà fattibile per compensare la perdita di elettricità se le attuali quattro centrali nucleari dovessero chiudere - senza parlare del soddisfare la crescente domanda di elettricità.

In un voto tenuto a maggio 2017, il 58,2% della popolazione ha votato per smantellare gradualmente l'energia nucleare e passare alle risorse rinnovabili. In quel momento, è stata approvata una legge che consente alle quattro centrali nucleari in funzione di continuare a operare a condizione che rimangano sicure. Attualmente, circa un terzo della produzione di elettricità della Svizzera è attribuibile all'energia nucleare.

Se verranno sviluppate nuove centrali nucleari in Svizzera, nonostante le intenzioni del governo, rimane incerto, secondo il Ministro dell'Energia Roesti. "Dobbiamo agire ora per essere pronti in seguito", ha dichiarato. Tuttavia, i Verdi e i Liberali Verdi in Svizzera hanno espresso forti critiche in risposta all'annuncio del governo.

