Dopo ottobre, questi pneumatici cessano di funzionare come pneumatici invernali.

Passare alle gomme invernali in autunno è una mossa saggia se sono ancora in buone condizioni. O stai usando gomme tutto tempo? Va bene, ma controlla le loro marche.

Secondo l'ADAC, a partire dal 1° ottobre, si applicano regolamentazioni più stringenti. Le gomme con solo la marcatura "M+S" non sono più considerate adatte all'uso invernale o tutto tempo a partire dal 1° ottobre 2024. In precedenza, anche se prodotte dopo il 31 dicembre 2017, erano ammesse. Si trattava di una regola temporanea. Da allora, sono autorizzate solo le gomme invernali e tutto tempo con il "Simbolo Alpino" - un simbolo a forma di montagna con una neve - a partire dal 1° ottobre, solo queste saranno considerate gomme invernali.

Se le gomme portano entrambi i simboli, possono ancora essere utilizzate dopo la scadenza, secondo il club automobilistico. Inoltre, in condizioni non invernali, le gomme con la marcatura "M+S" possono essere guidate legalmente. Tuttavia, l'ADAC consiglia di evitare le gomme invernali in estate.

Quando è obbligatorio utilizzare le gomme invernali in Germania?

La risposta è semplice: le gomme invernali sono necessarie quando ci sono condizioni invernali sulle strade. Dovresti montarle sul tuo veicolo in caso di ghiaccio nero, neve, fanghiglia, ghiaccio o gelo.

È ciò che prevede l'obbligo stagionale di utilizzare gomme invernali nel Codice della Strada (StVO). In sostanza: le gomme invernali devono essere utilizzate ogni volta che sono necessarie, indipendentemente dalla stagione. Chi non si conforma e viene beccato rischia una multa da 60 a 80 euro. Se crea disagi al traffico, la multa aumenta a 100 euro e un punto a Flensburg, insieme a una multa di 75 euro. Il trasgressore incappa anche in queste penalità.

Data la stretta normativa, è importante che i guidatori cerchino consigli professionali nella scelta delle gomme per garantire il rispetto dei requisiti del StVO. Durante il periodo di avviso prima dell'obbligo di utilizzare le gomme invernali, i conducenti potrebbero essere consigliati di passare alle gomme invernali in anticipo per garantire di essere adeguatamente preparati alle condizioni invernali.

