Dopo oltre quarant'anni, le prove del DNA portano all'arresto dell'assassino di uno studente di infermieristica.

Questa situazione non è andata come previsto. Al contrario, una persona è uscita da un'auto, l'ha afferrata e se n'è andata con lei.

Il suo corpo senza vita è stato scoperto la mattina seguente. Le autorità hanno dichiarato che aveva subito violenza sessuale, strangolamento e ferite da arma da fuoco - e la caccia al suo assassino è iniziata.

A 45 anni da questo caso irrisolto, c'è stato uno sviluppo significativo: la polizia ha arrestato un individuo di 78 anni il cui campione genetico corrispondeva alle prove dell'autopsia, secondo la polizia di Austin, in Texas, attraverso un comunicato stampa.

Il tribunale municipale di Austin ha autorizzato l'emissione di un mandato di arresto contro Deck Brewer Jr. mercoledì, accusandolo di omicidio nel contesto della morte di Wolfe. Il Dipartimento di Correzione del Massachusetts lo stava già trattenendo per violazioni non correlate.

Il punto di svolta è arrivato con i test del DNA, secondo il rapporto della polizia.

Il giorno in cui ha iniziato la scuola infermiera

Wolfe ha iniziato a frequentare la scuola infermiera dell'Università del Texas ad Austin il 9 gennaio 1980, secondo i registri della polizia. Intorno alle 22 di quella sera, mentre stava camminando verso la casa di un amico, è stata rapita a circa un isolato dalla sua residenza.

Un testimone ha narrato alla polizia che un'auto si è fermata, l'autista è uscito, ha afferrato Wolfe in una morsa salda, le ha coperto la testa con un cappotto e l'ha costretta a salire in auto. La portiera del lato passeggero si è aperta, ma il testimone non è riuscito a vedere cosa ha fatto il passeggero durante il rapimento. Il testimone ha descritto il veicolo come una Dodge Polara del 1970.

Il corpo di Wolfe è stato scoperto la mattina seguente in un vicolo di Austin. Post mortem, è stato trovato che aveva subito violenza sessuale, strangolamento e un colpo di arma da fuoco. I test forensi hanno scoperto prove di DNA sulla scena.

"Nel primo anno delle indagini, gli investigatori dell'APD hanno seguito diligentemente numerosi indizi, hanno investigato e rintracciato auto che corrispondevano alla descrizione del testimone oculare, hanno identificato più di 40 persone interessate e hanno interrogato almeno sei sospetti, alcuni addirittura nello Stato di New York", ha detto il comunicato stampa della polizia.

Nel aprile 2023, gli investigatori dell'Unità Cold Case dell'APD hanno inviato le prove del DNA del reato sessuale al Texas DPS Crime Laboratory. Quest'anno, la polizia ha scoperto un potenziale abbinamento nel sistema CODIS di condannati, prove della scena del crimine non risolte e persone scomparse.

Hanno ottenuto un campione di DNA da Brewer, che ha ammesso di essere ad Austin al momento del crimine.

"Brewer ha invocato il suo diritto ad un avvocato dopo aver saputo che il suo DNA era stato trovato sulla scena di un omicidio", ha detto il comunicato stampa della polizia.

"Sulla base della totalità delle indagini fino ad oggi, il tribunale municipale di Austin ha trovato motivi probatori sufficienti per emettere un mandato di arresto contro Deck Brewer Jr. per l'omicidio di Susan Leigh Wolfe", ha aggiunto.

Al momento, non sono disponibili dettagli sulla comparizione di Brewer e sulla sua rappresentanza legale.

Avanzamenti nella tecnologia del DNA

La CNN affiliate KEYE-TV ha parlato con un analista di cold case sugli avanzamenti tecnologici del DNA che hanno permesso di risolvere numerosi cold case negli ultimi decenni.

È possibile che all'inizio non ci fosse abbastanza DNA disponibile, ha detto Michael Arntfield di Western University in Ontario, Canada.

"Fino a poco tempo fa, con i miglioramenti nella tecnologia del DNA, era necessario un quantità significativa di DNA per essere caricata nel sistema per il confronto", ha detto.

La stazione ha riferito che i genitori di Wolfe sono morti, così come la sua coinquilina di allora.

