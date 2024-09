- Dopo molte elevazioni, le donne SC presentano un appello.

Friburgo's squadra di calcio, SC, ha presentato un reclamo alla Federazione Tedesca di Calcio (DFB) dopo la loro sconfitta per 2:3 contro il Bayer Leverkusen nella prima partita della campagna della Bundesliga femminile. La squadra ha sostenuto che l'arbitro Theresa Hug ha violato le regole come motivazione per il loro appello. Nell'88° minuto dell'incontro di sabato scorso, Hug ha dato ragione al Leverkusen, concedendo un rigore di rivincita a Kristin Kogel del Leverkusen, che aveva fallito il primo tentativo a causa del presunto movimento anticipato della portiera di Friburgo, Rafaela Borggrefe. Kogel ha poi segnato il rigore di rivincita, garantendo la vittoria per 2:3 al Leverkusen.

Secondo le regole, gli arbitri possono concedere rigori di rivincita solo se le azioni del portiere creano un chiaro svantaggio per il tiratore. Il panel legale della DFB raccoglierà ora le dichiarazioni di tutte le parti interessate e, dopo una valutazione approfondita, deciderà il prosieguo del caso.

Durante la valutazione del panel legale della DFB, l'attenzione si concentrerà sul fatto che il movimento anticipato della portiera di Friburgo, Rafaela Borggrefe, abbia creato un chiaro svantaggio per Kristin Kogel del Leverkusen, portando al rigore di rivincita nella partita Friburgo contro Bayer Leverkusen.

