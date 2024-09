Il testo fornito è già in traduzione in lingua inglese. Si prega di fornire testo in una lingua diversa per gli scopi di traduzione. - Dopo l'Umknick-Scare, Zverev si preparò per un avversario impegnativo.

Alexander Zverev si è aggirato per la notte di New York con i suoi flip-flop olimpici, gustando il pensiero della redenzione nel US Open. Dopo una vittoria netta nei quarti di finale contro l'americano Brandon Nakashima, il campione olimpico del 2021 è ansioso di rimediare contro Taylor Fritz, avendo fallito in un incontro amaro a Wimbledon qualche mese fa.

"I sono entusiasta per un'altra sfida difficile", ha commentato Zverev in vista del suo scontro con l'americano sulla strada per il suo primo titolo del Grande Slam. "Prevedo che sarà un'altra partita impegnativa, un incontro emozionante - speriamo in un risultato diverso da Wimbledon."

Con una vittoria per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 contro il giovane Nakashima nel sedicesimo di finale, Zverev ha celebrato la sua 450ª vittoria nel Tour ATP e ha garantito il suo posto alle Finals ATP di novembre. Nonostante il caldo iniziale di 28 gradi e l'umidità alta, Zverev ha gestito le sue vulnerabilità nel primo set, ha superato una preoccupante torsione alla caviglia nel quarto set e ha mantenuto la calma durante un improvviso attacco di insetti poco prima della fine senza problemi.

Zverev respinge gli insetti volanti

Mentre gli insetti invadevano il Louis Armstrong Stadium, Zverev è stato costretto a fermare il suo servizio. Li ha scacciati e ne ha salvato uno da sotto la sua maglietta senza maniche. "Erano creature grandi, non ho mai visto niente del genere qui", ha dichiarato. "Non erano zanzare, api - non sono sicuro di cosa fossero: formiche volanti o qualcosa del genere?"

Zverev ha dimostrato resilienza. Anche quando ha storto la caviglia destra al 3-1 nel set finale e ha zoppicato brevemente, non ha mostrato segni di debolezza fino a quando non ha colpito il punto vincente dopo 2 ore e 36 minuti.

Supera senza problemi dopo un momento critico

Dopo l'incontro, Zverev, che era stato fuori gioco per mesi a causa di un grave infortunio alla caviglia nel 2022, ha dato il via libera: "Ho fatto una mossa strana, ho storto leggermente la caviglia. Ma è tutto a posto, non c'è di che preoccuparsi."

Ciò significa che Zverev potrebbe evitare un passo falso come a Wimbledon. Con un infortunio al ginocchio dalla sua precedente partita, è entrato nei sedicesimi di Wimbledon contro Fritz. "Adesso sono in forma, è la grande differenza", ha sottolineato. Fritz ha raggiunto i quarti di finale a New York per la seconda volta con una vittoria per 3-6, 6-4, 6-3, 6-2 sull'ottavo favorito norvegese Casper Ruud.

Fritz si aspetta una partita serrata

Su nove incontri contro il numero 12 del mondo, Zverev ne ha vinti cinque - ma nell'ultimo incontro a Wimbledon, Fritz è tornato da un svantaggio di due set per aggiudicarsi la vittoria. "Tra di noi, l'esito è stato in bilico", ha detto il 26enne sulla sua rivalità sportiva con Zverev a New York. "Le nostre partite sono equilibrate. Può andare in qualsiasi modo. C'è molto in gioco sul servizio."

Nel sedicesimo di finale, il servizio di Zverev è stato solido. Ha concesso il suo servizio solo una volta nel primo set e non ha offerto al numero 50 del mondo Nakashima altre opportunità di break.

"Non si è lasciato intimidire dal set iniziale perso", ha notato Boris Becker, esperto di tennis di Sportdeutschland.TV. "Ciò che ha fatto contro Nakashima, non l'ho visto da lui da tempo. Era tennis di alto livello."

Questo è significativo per Zverev nella sua caccia al titolo del US Open. Contro Nakashima, il numero uno tedesco ha convertito il suo nono punto break per portarsi sul 2-0 nel secondo set. La prestazione di Nakashima è diminuita, mentre Zverev, come nella sua vittoria al terzo turno contro l'argentino Tomás Martín Etcheverry dopo una sconfitta nel primo set, è diventato sempre più sicuro di sé. Ha dominato il resto, respingendo gli attacchi del suo avversario con colpi di passaggio precisi.

Rinfrescato con scarpe nuove per una striscia vincente

Dopo aver vinto il secondo set, Zverev, madido di sudore, ha ricevuto un nuovo paio di scarpe dal suo padre e coach, Alexander Zverev Senior. Rinfrancato, la sua forma è migliorata. Nakashima non ha trovato risposta al gioco potente di Zverev dalla linea di base.

All'inizio del quarto set, il 23enne americano ha avuto un momento di rimonta, ma il break al 1:2 ha soffocato qualsiasi sfida. Con sicurezza, Zverev ha continuato, celebrando alla fine. "Sono felice di aver passato il turno", ha detto in campo. Ora, spera in altre tre vittorie per conquistare il suo primo titolo del Grande Slam. "Darò il massimo. Farò del mio meglio. Magari succederà da qualche parte nella mia carriera."

