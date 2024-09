Dopo luglio-Delle, c'e' un aumento significativo delle entrate fiscali.

La situazione finanziaria è ancora incerta, come indicato dal Ministero delle Finanze, anche riguardo ai ricavi fiscali. Questi presentano notevoli fluttuazioni nel corso dell'anno. Sono diminuiti in modo significativo a luglio, ma hanno registrato un forte rimbalzo ad agosto, secondo il rapporto mensile del dipartimento di Lindner.

I ricavi fiscali per le autorità federali e statali sono aumentati nuovamente ad agosto. Rispetto all'anno scorso, c'è stato un aumento del 5,3%, raggiungendo circa 62 miliardi di euro, come riportato nel rapporto mensile del Ministero delle Finanze. Al contrario, i ricavi sono diminuiti del quasi 8% a luglio. A causa della debole crescita economica, i ricavi fiscali sono stati molto volatili quest'anno.

Nei primi otto mesi, c'è un aumento del 2,3%. I ricavi fiscali combinati delle autorità federali e statali hanno raggiunto circa 540 miliardi di euro. Gli esperti prevedono un aumento del 4% per l'intero anno 2024.

Ad agosto, ci sono state aumenti, come quello dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente e sui proventi da capitale. Tuttavia, l'imposta sulle società e l'IVA hanno registrato una diminuzione a causa della debole spesa dei consumatori nel paese. Sono state anche registrate nuove entrate dal contributo dell'Unione Europea per la crisi energetica, che non esisteva l'anno precedente.

Difficoltà sul mercato del lavoro

"Le prospettive economiche a breve termine rimangono incerte", ha anche sottolineato il rapporto mensile del Ministero delle Finanze. Il governo federale condividerà le nuove previsioni per le prospettive economiche nei prossimi anni il 9 ottobre.

La valutazione della situazione attuale è peggiorata rispetto alle prospettive imprenditoriali. Il clima imprenditoriale nel settore manifatturiero è probabilmente dovuto alla debole situazione degli ordini. Il clima imprenditoriale nel settore dei servizi è peggiorato nuovamente dopo un miglioramento nei mesi recenti, e la fiducia dei consumatori è diminuita. Tra gli indicatori duri, le figure della produzione sono state sorprendentemente deboli. La situazione del commercio estero sembra un po' migliore.

"Il fermo economico è sempre più evidente sul mercato del lavoro", ha sottolineato il Ministero delle Finanze. La crescita dell'occupazione si è quasi fermata. Anche se il tasso di disoccupazione stagionalmente

