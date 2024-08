- Dopo l'operazione, la sua salute si dice "in ottima salute".

Jessica Paszka-Haller (34) ha recentemente condiviso un aggiornamento su Instagram dopo il suo intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Il 21 agosto ha pubblicato una foto dall'ospedale con la didascalia "Tutto bene".

Ha poi espresso la sua gratitudine sulla storia Instagram del marito Johannes Haller (36), dicendo: "Grazie mille per tutti i messaggi, gli auguri e il supporto. Sono stata felice di ricevere tutta questa gentilezza!" Johannes ha aggiunto: "Jessica si è appena svegliata un'ora fa e il dottore ci ha detto che l'intervento è andato alla grande. Avrà un ottimo risultato! Manda il suo amore e ringrazia tutti".

"La ripresa di Jessica sta procedendo bene"

Johannes ha menzionato che Jessica è stata trattata da uno "specialista della colonna vertebrale" in una clinica di Colonia, dove hanno incontrato "persone incredibilmente brave e meravigliose". Entro circa una settimana, Jessica potrebbe condividere ulteriori dettagli sul progresso del suo intervento, ma finora sembra promettente. "Jessica si sta riprendendo bene, è ancora un po' assonnata per l'anestesia, ma sono un po' invidioso del suo sonno riposante in arrivo", ha scritto l'influencer sul suo profilo Instagram.

Sembra che Jessica abbia a che fare con il dolore cronico alla schiena da un po' di tempo, e l'intervento dovrebbe ora alleviarlo. Prima dell'operazione, ha discusso apertamente le sue preoccupazioni e aspettative riguardo alla fusione spinale (spondilodiscite) sui suoi social media. Lo scopo era rafforzare la colonna vertebrale fondendo insieme le vertebre. Il dolore proveniva da una vertebra che era scivolata e comprimeva i suoi nervi.

Jessica è diventata popolare nel 2017 come Jessica Paszka grazie alla quarta stagione di RTL's "Die Bachelorette". Ha scelto il musicista David Friedrich (34) come partner nella finale, ma in seguito ha incontrato il suo attuale marito, Johannes Haller, attraverso lo show di appuntamenti e sono diventati una coppia nel 2020. Si sono sposati alla fine del 2021 e hanno accolto loro figlia Hailey-Su nello stesso anno.

La notizia del successo dell'intervento chirurgico alla colonna vertebrale di Jessica è stata ampiamente condivisa, e lei ha ringraziato tutti per i loro auguri e il supporto su Instagram. Con l'intervento che è andato alla grande, ora è sulla strada della ripresa, aspettando di condividere presto ulteriori aggiornamenti.

