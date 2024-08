Dopo l'omicidio del medico, i colpevoli ricevettero una notevole pena minorile.

Un medico è stato tragicamente ucciso nella regione dell'Eifel verso la fine dell'anno 2022. I responsabili di questo atto ignobile sono stati i due figli dell'ex partner del medico defunto. Di conseguenza, entrambi sono stati condannati a pene detentive estese.

Il processo presso il tribunale regionale di Treviri è stato molto sensazionale, con il risultato di lunghe pene detentive per due giovani accusati di omicidio. Il figlio maggiore è stato condannato a nove anni, mentre il minore a sei, come annunciato dal giudice presidente Günther Köhler.

La vittima, un ortopedico di 53 anni che lavorava in un ospedale di Daun, era spesso ubriaco nel tempo libero a causa dell'abuso di alcol, secondo il giudice. Il suo abuso di alcol ha portato a both abusi verbali e fisici, principalmente rivolti alla sua ex partner, un'infermiera con cui ha vissuto dal 2011 fino all'estate del 2022. L'abuso ha anche coinvolto il figlio maggiore di 18 anni e il suo fratellastro di 17 anni, che spesso visitavano la casa condivisa.

L'ex partner, anch'essa imputata, ha ricevuto una condanna di due anni e quattro mesi di carcere. È stata condannata per non aver prestato soccorso e per incendio doloso, ma non è stata riconosciuta colpevole di omicidio colposo, come sostenuto dall'accusa. Il giudice Köhler ha dichiarato: "Non c'è stata alcuna prova della sua partecipazione all'omicidio".

Sotto l'influenza dell'alcol

Dopo la separazione, il medico ha continuato a vivere in casa e spesso veniva visto vagabondare ubriaco di notte, ha dichiarato Köhler. La notte del crimine, hanno avuto un'altra discussione accesa con la sua ex partner. I 16enni, allora, su istigazione del fratello maggiore, hanno architettato un piano per uccidere il medico a causa della paura di ulteriori violenze.

Mentre aspettavano in cucina, hanno visto il 53enne aggredire fisicamente la sua ex partner. Il fratello maggiore ha dichiarato: "Sta iniziando ora!" e, insieme al fratello minore, ha deciso di "fermare qualsiasi altro incidente".

Hanno aggredito il medico mentre si dirigeva dal bagno alla cucina e lo hanno colpito con una mazza da baseball e una grossa chiave inglese. Il fratello maggiore ha rimproverato il medico: "Non farai più del male a mia madre!" prima di sferrare il primo colpo, e il fratello minore, su ordine del maggiore, ha stretto un legaccio intorno al collo della vittima e lo ha strangolato.

Inazione dell'ex partner

La 36enne ha assistito alle prime fasi del crimine, ma poi ha accompagnato i suoi tre figli nella stanza dei bambini. Köhler ha concluso che non ha impedito ai due teenager di commettere il crimine o di offrire alcun aiuto. Il suo comportamento apatico è stato particolarmente riprovevole, poiché ha anche contribuito alla scomparsa del padre dei bambini.

Dopo il crimine, il trio ha pulito la scena del crimine, ha avvolto il corpo in sacchi della spazzatura e lo ha nascosto in un bosco vicino. Hanno anche bruciato l'auto in cui hanno trasportato il corpo, portando alla condanna di tutti e tre per incendio doloso.

La corte ha accolto in gran parte le richieste del procuratore per i giovani, ma non per la donna di 36 anni. La sua imputazione per omicidio colposo prevedeva una condanna a sette anni e mezzo di carcere. Tuttavia, il giudice presidente ha optato per una pena più lieve, suscitando dubbi sulla giustizia della sentenza, che ha portato il procuratore capo Eric Samel a considerare un appello.

La relazione del medico con le forze dell'ordine non era un segreto: era stato condannato quattro volte dal tribunale locale di Daun per abusi verbali e fisici sotto l'influenza dell'alcol. L'ultima volta che è stato visto era al lavoro il 30 dicembre 2022 e è stato considerato scomparso per un lungo periodo. Nel giugno 2023, un escursionista ha scoperto frammenti dei suoi resti nel bosco.

Il giudice presidente, Günther Köhler, ha sottolineato durante il processo che il comportamento abusivo del medico verso la sua ex partner e i figli, alimentato dall'alcol, è stato un fattore significativo negli eventi tragici che sono seguiti. Questo comportamento abusivo ha anche influenzato i giudizi emessi dalla corte nei procedimenti successivi.

Analizzando le prove, Köhler ha concluso che l'inazione dell'ex partner durante il crimine e la sua indifferenza verso la sicurezza dei bambini sono state anch'esse elementi cruciali nella sua condanna.

