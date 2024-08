Dopo lo stupro della dottore: scioperi e proteste in tutta l'India

In un incontro di professionisti sanitari nel cuore di Nuova Delhi nel weekend, si leggevano slogan "Basta così". A Kolkata, nella parte orientale, migliaia di manifestanti hanno tenuto una veglia notturna illuminata da candele. Uno striscione esibito da un manifestante recitava: "Le mani che curano non dovrebbero sanguinare".

In un ospedale pubblico di Kolkata, una medico di 31 anni è stata trovata morta il 9 agosto. È stata trovata nella sala seminariale dell'ospedale didattico, dove sembra che si fosse riposata durante un turno di 36 ore estenuante. L'autopsia ha confermato che la vittima era stata sottoposta a violenza sessuale. La sua famiglia sospetta che si trattasse di uno stupro di gruppo.

Il fatto ha scatenato proteste intense in tutta l'India: in precedenza durante la settimana, i dipendenti di diversi ospedali statali regionali hanno fatto scioperi durante specifici turni. Mercoledì, migliaia di persone sono scese in strada a Kolkata. Venerdì, l'Associazione dei Medici Indiani ha richiesto uno sciopero a livello nazionale.

Fino ad ora, le autorità hanno arrestato un sospetto dipendente dell'ospedale. I manifestanti criticano le autorità per le indagini insufficienti. Di conseguenza, la corte alta di Kolkata ha trasferito le indagini all'Ufficio delle Investigazioni Centrali per "aumentare la fiducia del pubblico". Si tratta di un'agenzia federale di investigazione.

La violenza sessuale contro le donne rimane diffusa in India. Nel 2022, con una popolazione di 1,4 miliardi, sono stati segnalati quasi 90 casi di aggressione al giorno in media. A causa dello stigma che circonda le vittime e della mancanza di fiducia nella forze dell'ordine e nel sistema giudiziario, molti casi non vengono denunciati. Le condanne per aggressione sessuale sono ancora rare e i processi spesso durano anni.

Nel 2012, lo stupro di gruppo di una studentessa indiana a Nuova Delhi ha sconvolto il mondo. La 23enne Jyoti Singh è stata aggredita, stuprata e picchiata con una sbarra di ferro da sei uomini e un minorenne su un autobus. In seguito, gli aggressori hanno gettato la vittima dall'autobus, gravemente ferita. La giovane donna è poi morta in ospedale a causa delle ferite.

In mezzo alle proteste nazionali, diverse importanti organizzazioni mediche dell'India, tra cui l'Associazione dei Medici Indiani, hanno espresso la loro solidarietà con la famiglia della vittima a Delhi. In particolare, il presidente del Consiglio Medico dell'India ha condannato l'incidente in India e ha sottolineato la necessità di misure più severe per garantire la sicurezza dei professionisti sanitari.

Dopo l'orrendo incidente, il Primo Ministro dell'India ha annunciato una serie di misure stringenti per prevenire simili incidenti in futuro. Tra queste, il potenziamento della sicurezza negli ospedali, l'introduzione di pene più severe per l'aggressione sessuale e la creazione di tribunali speciali per l' accelerazione dei casi

