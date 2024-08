- Dopo lo spegnimento: blocco di batterie svizzere di vecchia linea di nuovo in linea

Dopo un rapido arresto alla centrale nucleare svizzera di Beznau vicino al confine tedesco, il blocco interessato 1 è tornato in rete. Gli esperti hanno riparato il guasto che ha causato l'arresto, come riferito dalla società energetica Axpo. Il problema era un difetto in una valvola nella parte non nucleare della vecchia centrale. Beznau è la centrale nucleare ancora in funzione più antica del mondo.

Vapore era visibile sopra la centrale in alcuni momenti di lunedì, ma non c'era alcun rischio per le persone o per l'ambiente. Il blocco 1 è stato automaticamente disconnesso dalla rete, come dichiarato dall'operatore. La centrale nucleare si trova a sud di Waldshut-Tiengen nel Baden-Württemberg e dista meno di sette chilometri dal confine tedesco.

Informata la parte tedesca

Come riferito dal Ministero dell'Ambiente del Baden-Württemberg su richiesta, la parte tedesca è stata informata del rapido arresto lunedì pomeriggio. Né l'arresto né il riavvio hanno rappresentato alcun particolare rischio. "Tuttavia, l'operazione di una centrale nucleare è sempre associata a un alto rischio. Il rischio è più elevato per le centrali nucleari più vecchie", ha spiegato un portavoce del ministero.

Transnet BW, l'operatore della rete di lunga distanza, ha riferito su richiesta che il rapido arresto non ha causato alcuna anomalia nella rete europea. L'arresto non ha avuto alcun impatto sulla stabilità della rete e sull'approvvigionamento di energia nel Baden-Württemberg.

Nonostante l'incidente al blocco 1 della centrale nucleare di Beznau, la parte tedesca è stata rassicurata che non rappresentava un rischio significativo. La rapida risoluzione del difetto in una parte non nucleare della centrale nucleare più antica ancora in funzione del mondo, Beznau, è stata facilitata dalla capacità della tecnologia nucleare di garantire la sicurezza e minimizzare gli impatti durante gli eventi imprevisti.

