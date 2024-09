Dopo lo sciopero a Poltava, Zelensky incoraggia lo schieramento di armi a lungo raggio

Seguendo l'attacco letale dei missili russi a Poltava, il presidente ucraino Volodymyr cerca l'autorizzazione per utilizzare armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi saranno resi vani se saremo in grado di decimare i siti di lancio degli aggressori e i loro aeroporti militari e logistic," ha dichiarato Zelensky nel suo discorso video quotidiano. Secondo lui, il numero di morti a Poltava è salito a 51 e i feriti ora ammontano a 271. Ci sono ancora più persone intrappolate sotto le macerie.

22:06 Zelensky licenzia un alto funzionarioIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato Rostislav Shurma, vicecapo dell'ufficio presidenziale, secondo un decreto pubblicato sul sito del presidente. Inoltre, Olha Stefanishyna, che ha servito come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea, ha annunciato le sue dimissioni. Molti altri ministri hanno già rassegnato le dimissioni. Il presidente Volodymyr Zelensky ha spiegato che queste Changes mirano a intensificare il governo. "L'autunno sarà cruciale. Le nostre istituzioni statali devono essere riorganizzate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno."

21:42 Reporter di ntv a Poltava: "I locali parlano di un momento terrificante"L'Ucraina ha riportato uno dei più pesanti attacchi aerei della guerra, con numerosi morti e feriti. La reporter di ntv Kavita Sharma è sulla scena e descrive la "situazione altamente tesa" e le esperienze dei locali durante l'attacco con i missili.

21:25 L'Ucraina accusa la Russia di aver eseguito prigionieri di guerraL'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina accusa i soldati russi di aver ucciso altri prigionieri di guerra. Sono state avviate indagini sulla fucilazione di tre ucraini nell'area di Torez della regione orientale ucraina di Donetsk. Gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate, solo per essere colpiti alla schiena dai occupanti poco dopo, secondo il rapporto dell'agenzia, che cita video su internet in circolazione.

20:50 Trump presenta il suo piano per porre fine alla guerra in UcrainaIl candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump, del Partito Repubblicano, afferma di avere un piano per "garantire" la fine della guerra in Ucraina, ma può rivelarlo solo se vince le elezioni presidenziali del 5 novembre. L'82enne populista di destra ha rivelato questo in un'intervista con il podcast Lex Fridman. "Se vinco, negozierò un accordo come presidente eletto, garantito," ha detto Trump. " Questa guerra non avrebbe mai dovuto accadere." Ha un "piano molto esigente" su come l'Ucraina e la Russia potrebbero porre fine alla loro guerra, "e ho un'idea - forse non un piano, ma un'idea - per la Cina." Tuttavia, non può rivelare questi piani ora, "perché se li rivelo, non sarò in grado di attuarli e falliranno." Trump, che ha espresso ammirazione per il presidente russo Vladimir Putin molte volte, ha vantato in precedenza di poter porre fine alla guerra Russia-Ucraina "in 24 ore", senza mai spiegare come.

20:35 La Polonia rafforza il suo esercitoLa Polonia ha annunciato nuovi contratti di acquisto militare per diversi centinaia di milioni di euro. Il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha informato i giornalisti che il governo polacco firmerà contratti del valore di "circa due miliardi di Zloty" (circa 470 milioni di euro). Mercoledì, Kosiniak-Kamysz ha annunciato la firma di un "contratto di grandi dimensioni del valore di quasi 1,1 miliardi di Zloty con un'azienda spagnola", apparentemente per sistemi di sorveglianza degli aeroporti. Non sono stati forniti dettagli. Martedì sono stati firmati altri tre contratti per la logistica e le comunicazioni militari, ha detto il ministro. La Polonia ha notevolmente aumentato le sue spese militari dall'invasione russa dell'Ucraina.

20:01 La centrale nucleare di Zaporizhzhia "ancora una volta vicina al blackout"Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), ha espresso preoccupazione per il potenziale disastro alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Grossi, parlando a Kyiv prima di recarsi alla centrale, che è stata occupata dalla Russia dall'inizio della guerra, ha detto che la situazione è altamente volatile dopo ulteriori combattimenti nella zona. "La centrale è ancora una volta vicina al blackout. Ci siamo preoccupati di questo in precedenza. Un blackout significa senza potenza, senza raffreddamento. Senza raffreddamento, poi potresti avere un disastro." Secondo l'operatore statale ucraino Enerhoatom, il fuoco russo di lunedì ha danneggiato l'alimentazione elettrica della centrale. Se anche la seconda linea di alimentazione viene danneggiata, potrebbe portare a una situazione di emergenza.

19:03 Russia Potenzia la Propaganda Scolastica Gli esperti prevedono un notevole aumento della propaganda statale sui bambini mentre la Russia inizia il nuovo anno scolastico. Si stima che il numero di ore di classe che possono essere classificate come "propaganda pro-Kremlin" salirà a circa 1.300 quest'anno, secondo il sito di giornalismo russo contrario al governo "Agentstvo". Il leader russo Vladimir Putin ha ripetutamente esortato le scuole a instillare il patriottismo nei bambini il più presto e intensamente possibile. Lo sviluppo intellettuale non è incoraggiato. Secondo "Agentstvo", la piattaforma ha calcolato le ore totali dedicate alla promozione delle vedute del Cremlino su vari argomenti, tra cui la storia, la guerra in Ucraina e i valori familiari e sociali tradizionali. La proporzione di queste ore nel curriculum può variare per grado, ma circa 1.300 delle 11.000 ore scolastiche potrebbero essere destinate a scopi propagandistici, ha dichiarato la piattaforma.

18:14 Licenziato il Direttore di Ukrenergo Il direttore dell'operatore della rete elettrica ucraina Ukrenergo è stato licenziato. Il consiglio di sorveglianza della società di stato ha votato per il suo licenziamento lunedì, come annunciato dal presidente del consiglio, Volodymyr Kudryzkyj, su Facebook. Secondo i resoconti, il motivo principale del suo licenziamento è stato il fallimento nel difendere la rete elettrica ucraina dagli attacchi russi. Kudryzkyj respinge questa affermazione e sottolinea le misure di protezione che ha adottato. Afferna di essere diventato il bersaglio di una campagna mediatica per screditare la società, con i mandanti che tentano di assumere il controllo di Ukrenergo. Kudryzkyj non nomina individui specifici.

17:39 Ministri del Governo Ucraino si Dimettono Diversi membri del governo ucraino si sono dimessi. Tra loro c'è il Ministro delle Industrie Strategiche, Olexander Kamyshyn, responsabile della produzione di armi domestiche durante il conflitto con la Russia. Kamyshyn ha dichiarato che rimarrà nel settore della difesa, ma in una diversa capacità. Secondo il presidente del parlamento, il Ministro della Giustizia, Denys Maliuska, e il Ministro dell'Ambiente, Ruslan Strilets, si sono anche dimessi.

17:18 Morti in aumento nella regione di Poltava Un attacco missilistico russo colpisce la regione di Poltava. Secondo i resoconti ucraini, almeno 47 persone sono morte. Due missili hanno distrutto un edificio nella capitale regionale di Poltava che ospitava l'Istituto Militare delle Comunicazioni, secondo un comunicato del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj su Telegram. Più di 200 persone sono rimaste ferite.

17:04 Scholz incontra il critico del Cremlino Kara-Mursa Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accolto a Berlino il critico del Cremlino Vladimir Kara-Mursa, rilasciato dalla prigionia russa. "Rispetto la forza e il coraggio di Vladimir Kara-Mursa e il suo impegno incondizionato per un futuro democratico per la Russia", ha scritto il politico dell'SPD sulla piattaforma X. "Abbiamo facilitato il suo rilascio attraverso lo scambio di prigionieri ad agosto e oggi abbiamo avuto l'opportunità di avere una discussione approfondita". Kara-Mursa è uno dei oltre 20 detenuti che sono stati rilasciati all'inizio di agosto in uno scambio di prigionieri senza precedenti tra la Russia e diversi paesi occidentali.

16:16 La Russia si prepara per un altro attacco al ponte di Kerch Secondo i servizi di intelligence britannici, la Russia si aspetta un altro attacco al ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea occupata. La Russia ha dispiegato barriere fatte di chiatte galleggianti e affondate, ha posato mine in mare e ha eretto generatori di fumo per ostacolare la visuale del ponte. Il numero di sistemi di difesa aerea è stato anche aumentato. Inoltre, viene costruita una struttura parallela al ponte. Potrebbe essere un ponte supplementare monoviale o forse una barriera per proteggersi dalle testate esplosive dei droni ucraini a mare.

15:52 L'Ucraina presenta un nuovo veicolo corazzato Il Ministero della Difesa ucraino ha presentato un nuovo veicolo corazzato per l'uso delle forze ucraine. Conosciuto come "Khorunzhyi" - che significa "Portabandiera" e indica un grado militare negli eserciti cosacchi - questo veicolo corazzato è stato in sviluppo per qualche tempo, con un prototipo singolo avvistato sulla linea del fronte lo scorso febbraio. Questo annuncio dovrebbe portare alla produzione di molti più veicoli di questo tipo - un rinforzo molto necessario e prodotto localmente per le esigenze di equipaggiamento delle forze ucraine.

15:38 Estonia e Lituania condannano la Mongolia per la visita di Putin L'Estonia e la Lituania hanno condannato la Mongolia per aver accolto il presidente russo Vladimir Putin. "La decisione del governo mongolo di onorarlo invece di arrestarlo indebolisce notevolmente la Corte Penale Internazionale e il sistema giuridico globale", ha dichiarato il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna a Tallinn. "La Mongolia aveva l'opportunità di contribuire a porre fine alla guerra russa in Ucraina e ha scelto di non farlo", ha aggiunto. Il suo omologo lituano Gabrielius Landsbergis lo ha definito "inaccettabile" che il governo mongolo abbia ignorato il mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte Penale Internazionale contro Putin. "Questo è un altro esempio di come il sistema basato sul diritto internazionale viene compromesso", ha detto, come riportato dall'agenzia BNS a Vilnius.

14:57 Inizia il processo per un cittadino francese sospettato di violare la legge russa sui "-Agenti stranieri" Un dipendente francese di un'associazione svizzera non-profit è stato messo sotto processo a Mosca ieri, accusato di violare la legge russa sui "Agenti stranieri". All'inizio del processo contro Laurent Vinatier, il tribunale ha deciso che il sospetto deve restare in custodia almeno fino a febbraio dell'anno prossimo. Vinatier ha lavorato come esperto di Russia e dell'ex Unione Sovietica per il Centro per il Dialogo Umanitario (HD), un'associazione specializzata nella mediazione dei conflitti, e è stato arrestato a Mosca in giugno. L'organizzazione afferma che il suo obiettivo è "prevenire e risolvere i conflitti armati in tutto il mondo attraverso la mediazione e la diplomazia discreta".

14:19 Germania offre a Ucraina ulteriori sistemi IRIS-TLa Germania sta pianificando di fornire all'Ucraina altri sei sistemi IRIS-T SLM per la difesa aerea, secondo fonti di sicurezza. Il governo tedesco intende inoltre acquistare altri sei di questi sistemi per le forze armate tedesche, come rivelato.

13:55 Media: errore di un elicottero russo porta a un secondo incidenteI media russi hanno riferito un altro incidente riguardante un elicottero russo. Secondo Alexey Tsydenov su Telegram, l'elicottero ha effettuato un atterraggio duro a 85 chilometri dalla città di Irkutsk, causando lievi ferite a due persone. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso, con sei persone a bordo. L'elicottero era stato inizialmente segnalato come disperso dopo la perdita di contatto al confine tra la Repubblica di Buryatia e la regione di Irkutsk, come riferito dall'agenzia di stampa Ria Novosti.

13:30 L'Ucraina subisce le perdite più elevate in un attacco russoIn un attacco missilistico russo contro la città centrale ucraina di Poltava, hanno perso la vita 41 persone, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Più di 180 persone sono rimaste ferite, ha riferito. L'attacco ha preso di mira la zona di una scuola e di un ospedale adiacente. Una parte dell'edificio dell'Istituto delle Comunicazioni è stata inoltre danneggiata. "Secondo le informazioni disponibili, il nemico ha utilizzato due missili balistici", ha dichiarato il ministero della Difesa ucraino. "Il tempo tra l'allarme e l'arrivo dei missili mortali è stato così breve che hanno colto le persone nel rifugio antiaereo durante l'evacuazione". È stato riferito che ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie. Le squadre di soccorso sono riuscite a salvare 25 persone - undici delle quali sono state estratte dalle macerie.

13:08 Gli Stati Uniti si avvicinano a un accordo per fornire missili a lungo raggio all'UcrainaLe fonti interne suggeriscono che gli Stati Uniti si stanno avvicinando a un accordo per fornire all'Ucraina missili a lungo raggio in grado di raggiungere il territorio russo in profondità. Tuttavia, le autorità di Kyiv dovrebbero ancora attendere diversi mesi per questi missili, poiché gli Stati Uniti devono affrontare problemi tecnici prima della consegna, come hanno rivelato diverse fonti interne statunitensi. L'annuncio è atteso in autunno. I munizionamenti in considerazione sono i missili aria-superficie a lungo raggio con capacità convenzionali (JASSM), missili da crociera aerei con capacità da media a lunga distanza. Questi missili possono essere lanciati da aerei contro obiettivi a terra. Il dispiegamento dei JASSM in Ucraina potrebbe potenziare le sue capacità strategiche e darle un vantaggio sulla Russia.

12:39 La Russia accusa un famoso fisico di alto tradimentoUn tribunale di Mosca ha condannato un famoso fisico a 15 anni di prigione dopo averlo riconosciuto colpevole di "alto tradimento". È l'ultima imprisonment di una persona accusata di aver rivelato segreti di stato. Il 57enne ha giocato un ruolo nello sviluppo dei missili ipersonici russi, come riferito dalle agenzie di stampa russe. Due dei suoi colleghi sono stati inoltre arrestati con l'accusa di tradimento. La trio dell'Istituto di Meccanica Teorica e Applicata (ITAM) a Novosibirsk è uno dei diversi scienziati accusati di tradimento negli ultimi anni per il loro lavoro su questa tecnologia. Il 57enne è stato arrestato ad agosto 2022. Gli uomini "stanno affrontando accuse severe", secondo le fonti di sicurezza.

12:06 Le relazioni commerciali Russia-India si rafforzanoLe relazioni commerciali della Russia con l'India sono quasi raddoppiate lo scorso anno, ha informato Anatoly Popow, vice presidente del consiglio di amministrazione della Sberbank russa, all'agenzia di stampa Reuters. Il commercio tra i due paesi ha raggiunto circa 65 miliardi di dollari nel 2023. La principale ragione di questo aumento è che l'India è diventata un importante importatore di petrolio russo a seguito delle sanzioni occidentali contro la Russia per la sua invasione dell'Ucraina. "Nel 2022, le aziende russe hanno dimostrato un forte interesse per il mercato indiano, poiché questo mercato funge da alternativa", ha detto Popow. "Oggi stiamo pianificando di aprire conti in rupie per i clienti russi. Non escludiamo che la rupia possa non solo funzionare come metodo di pagamento, ma anche come strumento di risparmio", ha aggiunto. La Sberbank gestisce i pagamenti per il 70% di tutte le esportazioni russe in India.

11:42 Putin invita il Mongolia al vertice del BRICSIl presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il presidente mongolo Uchnaagiin Khürelsük all'inizio della sua visita in Mongolia e lo ha invitato a partecipare al prossimo vertice del BRICS in Russia. "Siamo ansiosi di vederla partecipare", ha detto Putin ai media russi durante il loro incontro nella capitale, Ulaanbaatar. Il gruppo di grandi economie emergenti, guidato dalla Russia e dalla Cina, si riunirà alla fine di ottobre a Kazan, la capitale della repubblica del Tatarstan. Putin ha espresso il desiderio di discutere della cooperazione economica durante la sua visita in Mongolia. La proposta di gasdotto Power of Siberia 2, che la Russia vorrebbe costruire per la Cina e passerebbe attraverso la Mongolia, è probabile che sia un argomento di discussione durante la visita di Putin a Ulaanbaatar.

11:15 La Russia rafforza il sistema di difesa aerea a BelgorodLa Russia ha rafforzato i suoi sistemi di difesa aerea nella regione di Belgorod, secondo il ministero della difesa del paese. Questa regione è stata sotto attacchi frequenti dall'Ucraina per un po' di tempo.

10:57 L'Ucraina: la Russia attacca le infrastrutture ferroviarieLe infrastrutture ferroviarie sono state prese di mira dalla Russia in alcune aree dell'Ucraina durante la notte, secondo fonti ucraine. La regione settentrionale di Sumy e Dnipropetrovsk nel centro-est dell'Ucraina sono state colpite, secondo la compagnia ferroviaria statale.

L'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) segnala che le forze russe hanno recentemente ripreso posizioni a Kursk che avevano precedentemente perso. Hanno assunto posizioni vicino al villaggio di Olgovka, con l'ISW che suggerisce che le forze ucraine si sono ritirate da Olgovka. Un blogger militare russo sostiene anche che i soldati ucraini hanno fatto progressi limitati vicino a Pogrebki e Malaya Loknya (entrambi a nord-ovest di Sudzha) e che le forze russe hanno abbandonato le loro posizioni all'interno di questi insediamenti per evitare l'accerchiamento. Gli attacchi ucraini ai ponti pontonieri russi sul fiume Seim nella regione di Glushkovo continuano.

Nonostante un mandato di arresto internazionale per Vladimir Putin, egli è stato accolto con onori da guardie d'onore in Mongolia. Secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, la decisione della Mongolia di non arrestare Putin non è dovuta solo alla sua posizione geografica tra Russia e Cina, ma anche a complesse pressioni geopolitiche.

Il direttore della società di stato ucraina Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, è stato licenziato. Il motivo è la sua incapacità di proteggere le strutture energetiche durante gli intensificati attacchi russi, secondo il broadcaster ucraino Suspilne, citando fonti aziendali. Il consiglio di sorveglianza di Ukrenergo ha votato quattro a due a favore del licenziamento di Kudrytskyi per la sua presunta incapacità di attuare le decisioni del comandante supremo e la protezione insufficiente delle strutture di Ukrenergo. Kudrytskyi è anche sotto inchiesta per corruzione.

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le autorità ucraine hanno scoperto più di 570 network criminali che aiutano gli individui a evitare il servizio militare, secondo il portavoce del servizio di frontiera statale Andrii Demtschenko. Queste organizzazioni aiutano gli uomini ucraini a fuggire all'estero e forniscono certificati medici falsi per far credere che non sono idonei al servizio militare, chiedendo tra $7.000 e $10.000 per i loro servizi. Gli uomini ucraini di età compresa tra 18 e 60 anni sono generalmente proibiti dal lasciare il paese poiché potrebbero essere chiamati per il servizio militare. Nel 2024, le agenzie di legge e ordine hanno scoperto più di 200 network criminali.

Il leader dell'opposizione russa e l'ex oligarca Mikhail Khodorkovsky trova la risposta del pubblico russo all'avanzata ucraina a Kherson "insolita". Egli ha dichiarato in un'intervista con "Tagesspiegel" che i russi non percepiscono l'avanzata ucraina come un attacco del nemico, ma piuttosto come una "catastrofe naturale". La gente è insoddisfatta di come il governo sta gestendo la situazione, portando a una diminuzione dei consensi per Putin.

Un attacco russo alla città di Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina ha causato la morte di un bambino di 8 anni ieri sera, secondo i resoconti ucraini. L'attacco è avvenuto intorno alle 23, causando due morti. Una donna di 38 anni e una ragazza di 12 anni sono rimaste ferite; la ragazza è ora in terapia intensiva. Un edificio comunale è stato parzialmente distrutto, causando danni alle strutture vicine.

Due ricercatori americani sostengono di aver individuato il luogo probabile per il lancio del missile 9M370 "Burevestnik" in Russia. Lodato dal presidente Vladimir Putin come "invincibile" e soprannominato "superarma", questo missile cruise a propulsione nucleare, noto anche come SSC-X-9 "Skyfall" nella NATO, è detto avere la capacità di eludere i sistemi di difesa missilistica americani. Secondo Putin, questo armi potrebbe eludere i sistemi di difesa americani. Utilizzando immagini registrate da un'azienda di satellite, questi due ricercatori hanno identificato un progetto di costruzione vicino a un deposito di testate nucleari, secondo i resoconti di Reuters. Questa struttura, a circa 475 chilometri a nord di Mosca, è sospettata di essere il punto di lancio per il missile segreto. I ricercatori hanno rilevato nove piattaforme di lancio in costruzione. Il rapporto menziona che il luogo è destinato a un sistema di razzi stazionario di grandi dimensioni e l'unico sistema di razzi stazionario di grandi dimensioni in sviluppo al momento è Skyfall. Né il ministero della Difesa russo né l'ambasciata a Washington hanno risposto a una richiesta di commento.

06:30: Interruzione parziale delle operazioni nell'impianto di raffinazione del petrolio di Mosca dopo l'allegato attacco con drone ucrainoL'impianto di raffinazione del petrolio di Mosca di Gazprom Neft ha subito un'interruzione parziale delle operazioni a causa di un incendio provocato da un presunto attacco con drone ucraino, come riportato da Reuters citando fonti anonime. L'unità Euro+, che rappresenta circa il 50% della capacità dell'impianto, è stata chiusa. Le operazioni dovrebbero riprendere entro cinque o sei giorni dopo le riparazioni. Lo scorso anno, la pianta di Mosca ha elaborato 11,6 milioni di tonnellate di greggio, secondo Reuters. Tuttavia, l'impatto del danno alla struttura sulla capacità di raffinazione rimane incerto.

05:58: Critiche dal oligarca russo ex: le azioni occidentali rafforzano il potere di PutinIl leader dell'opposizione russa e oligarca ex, Mikhail Khodorkovsky, critica la gestione della Russia da parte dei governi occidentali. L'Occidente sta commettendo una serie di errori strategici che prolungano il mandato di Putin, ha detto al "Tagesspiegel". "L'Occidente deve dichiarare guerra ai decisionisti", ha detto Khodorkovsky, che ha fondato il gruppo di opposizione bandito "Open Russia Foundation". È sbagliato considerare la Russia come un nemico e equiparare i decisionisti alla popolazione generale. Riguardo al conflitto ucraino, Khodorkovsky ha detto: "Se l'Occidente avesse risposto allo stesso modo all'inizio della guerra totale di febbraio 2022 come fa oggi, la guerra sarebbe già finita".

04:13: Zelensky avverte contro il riprendere della centrale nucleare di ZaporizhzhiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia un incontro con il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) a Kyiv. Questo avverrà dopo la visita di Rafael Grossi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, dice Zelensky in un post sui social media. Al momento, non è fattibile per l'Ucraina riprendere il controllo della centrale in questa fase della guerra. "In questo momento, non vedo possibilità del genere sul campo di battaglia e quelle che sono probabili sono pericolose", dice Zelensky. Grossi aveva precedentemente twittato che stava andando alla centrale per "mantenere il nostro aiuto e prevenire un disastro nucleare". La più grande centrale nucleare d'Europa è sotto il controllo russo sin dall'inizio dell'invasione del 2022. Entrambe le parti si accusano a vicenda di attacchi alla struttura.

02:27: Morto a Dnipro a causa dell'attacco con razzi russiAlmeno una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un attacco con razzi russi sulla città ucraina centrale di Dnipro, secondo il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, su Telegram. Diversi edifici residenziali in un distretto della città sono stati danneggiati nell'attacco. Le informazioni non sono state verificate.

23:55: Zelensky discute armi a lungo raggio con il Primo Ministro olandese, menzionando la GermaniaVicino al fronte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede nuovamente armi a lungo raggio a Saporischschja durante un incontro con il Primo Ministro olandese Dick Schoof. Zelensky sottolinea le risorse necessarie per colpire i bersagli nell'entroterra russo e per consegnare questi missili, nonché nuovi sistemi di difesa aerea del tipo Patriot, l'espansione della flotta con caccia del tipo F-16 e più munizioni ed equipaggiamento. Zelensky ha toccato le sanzioni aggiuntive contro la Russia. Ha espresso la speranza che le armi a lungo raggio vengano approvate e ha nominato gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Germania come potenziali fornitori. Kyiv guarda oggi alla situazione con ottimismo crescente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

22:13: L'Ucraina condanna la Mongolia per aver accolto Putin e aver evitato i crimini di guerraL'Ucraina condanna il governo mongolo per aver accolto il presidente russo Vladimir Putin e chiede conseguenze. La Mongolia ha aiutato Putin, voluto per crimini di guerra in Ucraina, a evitare il sistema giudiziario, ha detto il portavoce del Ministero degli Affari Esteri, Heorhiy Tychyj, a Kyiv. Questo fa della Mongolia un partner nei "crimini di guerra" di Putin. Putin è arrivato nel paese oggi. "Collaboreremo con i nostri partner per garantire che queste azioni abbiano conseguenze per Ulan Bator", ha detto Tychyj. "Il fallimento del governo mongolo nell'eseguire il mandato di arresto dell'ICC contro Putin è un grave passo indietro per l'ICC e il sistema di giustizia penale internazionale", ha detto il portavoce del Ministero degli Affari Esteri.

21:59: Disprezzato il mandato di arresto internazionale, Putin accolto con onori militari in MongoliaIl leader russo Vladimir Putin è stato accolto in Mongolia nonostante un mandato di arresto emesso dal Tribunale Penale Internazionale (CPI). L'amministrazione ucraina ha annunciato in seguito la loro intenzione di collaborare con i loro alleati per imporre sanzioni alla Mongolia. Il CPI aveva emesso il mandato accusando Putin di coinvolgimento nel trasferimento illegale di bambini ucraini durante il conflitto in Ucraina iniziato a febbraio 2022. Richieste per il suo enforcement arrivano dall'Ucraina, dal mondo occidentale e dai difensori dei diritti umani. All'arrivo all'aeroporto di Ulan Bator, Putin è stato accolto da una guardia d'onore militare. La sua visita mira a celebrare l'85° anniversario della vittoria delle forze sovietiche e mongole sulla Giappone. Un incontro previsto tra Putin e il presidente mongolo Uchnaa Khurelsukh è in programma.

L'esercito ucraino avrebbe utilizzato per la prima volta il drone missilistico autoctono "Palianytsia" in un attacco contro un obiettivo militare nella penisola di Crimea sotto il controllo russo a agosto, secondo il quotidiano ucraino "Ukrainska Prawda". Il nome del drone è stato scelto appositamente: "Palianytsia" è un termine difficile da pronunciare per i russi. Dal inizio dell'invasione russa, gli ucraini hanno utilizzato questo termine per riferirsi ai militari o infiltrati russi.

