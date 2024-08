- Dopo l'intensa ondata di caldo?

Al sud, il caldo persiste come previsto: il Servizio Meteorologico Tedesco (DMS) prevede temperature comprese tra 25 e 33 gradi Celsius nelle prossime ore. In particolare, nella parte meridionale del Baden-Württemberg, potrebbe verificarsi nel tardo pomeriggio l'arrivo di temporali isolati con forti piogge, grandine e venti impetuosi.

Il lunedì si aprirà con un cielo nuvoloso, come segnalato dagli esperti del tempo. Dal tardo pomeriggio in poi, potrebbero verificarsi numerose piogge e temporali, secondo le previsioni del DWD. Le temperature potrebbero scendere leggermente, ma non ci sono segni di un raffreddamento significativo e duraturo: l'aria nel sud-ovest non verrà sostituita da aria più fresca.

