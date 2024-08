- Dopo l'inferno dell'ammasso di Amburgo, l'origine dell'incendio rimane sconosciuta.

Il giorno successivo all'incendio in un magazzino a Billbrook, l'origine rimane sconosciuta. Alle circa 2 del mattino, i pompieri hanno effettuato un'altra ispezione del sito e non hanno trovato nuovi punti caldi, come riferito da un rappresentante del dipartimento dei vigili del fuoco di Amburgo al mattino. Il numero di vittime è rimasto invariato durante la notte. L'indagine sulla causa dell'incendio è in corso.

Una colonna di fumo ha causato preoccupazione martedì pomeriggio contro il cielo di Amburgo. Secondo le prime valutazioni, il magazzino ospitava plastica triturata nella sua area di circa 30 per 15 metri. Due persone sono state trasportate in ospedale per sospetta inalazione di fumo.

I residenti sono stati invitati a chiudere le finestre e le porte.

Al culmine dell'incidente, il dipartimento dei vigili del fuoco aveva inviato 124 persone sulla scena, come dichiarato da un portavoce. A causa della forte produzione di fumo, i residenti delle zone di Billbrook e Billstedt sono stati invitati a tenere le finestre e le porte chiuse.

Al momento del raggiungimento della zona bruciata, i vigili del fuoco hanno incontrato cinque persone. Due di loro hanno mostrato segni di inalazione di fumo e sono state portate in ospedale.

Billbrook è nota come una delle più grandi zone industriali di Amburgo, sede di numerosi importanti imprese.

