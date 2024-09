Dopo l'incontro del cancelliere con la drag queen

L'autunno si avvicina e RTL si congeda da esso con un tramonto su Berlino. La presenza di celebrità è impressionante, con vari politici di alto livello che si mescolano sulla terrazza del palazzo della capitale - e festeggiano con entusiasmo.

Non molto tempo fa, Olaf Scholz ha espresso il suo disappunto verso i media in un'intervista. Ha criticato i media per concentrarsi troppo su chi c'è, chi si comporta male e chi è bello. Tuttavia, secondo Scholz, la politica non è solo un altro episodio di "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". La domanda che rimane è: cosa succederebbe se Scholz stesso facesse una visita a RTL, dove viene girato "GZSZ"?

In una serata di giovedì, Scholz ha partecipato alla festa estiva di RTL sul tetto del suo studio della capitale. Erano stati invitati circa 300 ospiti, compresi i team di RTL News, stern, Capital e ntv. Scholz è arrivato in ritardo e si è perso la vista pittoresca del tramonto su Berlino, ma è arrivato intorno alle 21:30. Al suo arrivo, ha incontrato per primo Olivia Marei, un'attrice di "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". L'incontro è stato indimenticabile e è diventato il tema della città.

La serata era già stata piuttosto movimentata. Inga Leschek, direttore di programma di RTL, ha accolto gli ospiti e si è scusata per il ritardo del CEO di RTL, Stephan Schmitter, il cui treno per Berlino era stato fermato a causa di una minaccia di bomba. Ha ricordato l'estate dello sport, compresi i campionati europei di calcio e le Olimpiadi in Francia, che hanno dato una spinta agli ascolti delle emittenti pubbliche. Leschek ha anche fatto riferimento a un emozionante rematch di RTL tra Regina Halmich e Stefan Raab nel fine settimana successivo. Leschek ha anche messo in guardia i politici su ciò che lei percepisce come errori nel finanziamento del cinema. La ministra della Cultura Claudia Roth ha ascoltato attentamente, ma il suo umore è migliorato notevolmente dopo una conversazione diretta con Leschek.

Quindi, chi c'è, chi si comporta male e chi è bello?

Prominenti ospiti come Natascha Ochsenknecht e Kader Loth erano tra i primi ad arrivare e sono rimasti fino a tarda notte. La modella e conduttrice Micaela Schäfer, l'attrice Mariella Ahrens e l'intrattenitrice Désirée Nick erano presenti. Ovviamente, chi è bello è una questione di opinione personale. La Drag Queen Olivia Jones era indubbiamente la più appariscente e ha avuto anche il piacere di incontrare il Cancelliere.

All'inizio, l'Unione aveva il vantaggio politico: il leader della CDU Friedrich Merz è stato visto mentre chiacchierava con Andrea Nahles, capo dell'Agenzia federale per il lavoro. "Bello rivederti!" ha detto Merz. Il ministro presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst ha incontrato il suo collega Kai Wegner, governatore di Berlino. Ma poi la coalizione ha recuperato, con i capigruppo parlamentari dei Verdi e dell'FDP, Britta Haßelmann e Christian Dürr, che hanno conversato con la ministra presidente del Meclemburgo-Pomerania Anteriore Manuela Schwesig, la ministra della Famiglia Lisa Paus e il capo dell'Ufficio del Cancelliere Wolfgang Schmidt. Il ministro delle Finanze Christian Lindner era anche atteso. Non è successo nulla di sconveniente, neanche da Wolfgang Kubicki.

La fresca aria autunnale sulla terrazza del palazzo non ha smorzato l'entusiasmo, poiché tutti erano abbastanza vicini per riscaldarsi a vicenda o per intrattenere conversazioni animate. Un momento di particolare eccitazione si è verificato quando è scattato l'allarme antincendio nell'atrio delle scale dell'RTL - una sirena penetrante che ha aggiunto argomenti di conversazione mentre i pompieri ispezionavano l'edificio e davano il via libera.

Poi è arrivato il Cancelliere. Un gesto amichevole qui, una stretta di mano veloce lì - e improvvisamente Olaf Scholz si è trovato di fronte alla star di GZSZ Olivia Marei. Lei ha preso con sicurezza la mano di Scholz e lo ha complimentato per il suo recente discorso al Bundestag. "Gli ho detto che pensavo che la sua gestione della posizione di Friedrich Merz sulle chiusure delle frontiere fosse fantastica", ha rivelato Marei in seguito.

Certamente, potrebbe esserci stato qualche ospite con un'esperienza diversa quella notte. Ma Olaf Scholz sembrava divertirsi e la sua opinione su "GZSZ" deve essere stata trasformata di conseguenza.

Nonostante la critica di Scholz nei confronti del focus dei media sulla cronaca mondana, l'aspetto di intrattenimento dell'evento era innegabile. Il Cancelliere ha apprezzato l'interazione con le star, in particolare Olivia Marei di "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Mentre si festeggiava, la questione di chi si comportava male o chi era bello era ancora un argomento di discussione, a dispetto del disappunto di Olaf Scholz.

Leggi anche: