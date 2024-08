- Dopo l'incontro caldo di Putin, Modi dall'India ha esercitato pressioni su Zelensky.

Subito dopo il polverone sollevato dal suo controverso abbraccio con il Presidente russo Vladimir Putin, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha incontrato il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante il loro primo incontro mai avvenuto, un Primo Ministro indiano in Ucraina indipendente, Modi ha condiviso anche un abbraccio con il 45enne Zelensky. La visita includeva una fermata a un memoriale dedicato ai bambini ucraini caduti, dove Modi ha lasciato un orsacchiotto.

L'India, paese noto per la sua vasta popolazione, mantiene una posizione imparziale nel conflitto in corso. Non adotta le sanzioni occidentali contro Mosca e continua a spingere per una soluzione diplomatica, anche se non sono state suggerite misure definitive. L'India mantiene relazioni cordiali con sia l'Occidente che Mosca, che fornisce il suo equipaggiamento militare, nonostante gli sforzi per ridurre la dipendenza. Inaspettatamente, l'India è emersa come uno dei principali acquirenti di petrolio russo a basso costo durante il periodo di guerra.

Putin ha fatto una visita in India a luglio - la prima visita del genere da quando il conflitto è iniziato. Il viaggio ha seguito la rielezione di Modi come Primo Ministro, che i media russi hanno interpretato come un segno di rispetto per il rapporto Russia-India. Le immagini dell'incontro, che mostravano l'abbraccio di Modi e Putin, hanno attirato l'attenzione di molti paesi occidentali, causando disagio. In quel momento, Zelensky ha criticato la stretta relazione di Modi con il Cremlino. L'India, however, ha difeso le sue azioni, mentre l'Ucraina ha cercato il sostegno dell'India a causa della sua significativa influenza nella politica globale.

L'incontro di Narendra Modi con Volodymyr Zelensky ha segnato un momento importante nelle relazioni diplomatiche dell'India con l'Ucraina. Despite Zelensky's past criticisms, Modi continued to maintain a cordial relationship with Russia, a key supplier of India's military equipment.

