- Dopo l'incidente, un uomo di 32 anni muore dopo essere stato investito da un veicolo.

Un uomo di 32 anni ha perso la vita sul colpo dopo essere uscito dalla sua auto sulla A63, investito da un altro veicolo. Questo tragico incidente è avvenuto tra Goellheim e Winnweiler, nella regione del Donnersberg. L'uomo ha subito gravi ferite. Anche i due occupanti del veicolo che trainava un rimorchio hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale. Sono stati chiamati due elicotteri, uno di soccorso e uno della polizia. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa in direzione Kaiserslautern per permettere le indagini. È stato assegnato un esperto per valutare il luogo dell'incidente.

L'incidente sulla A63 ha causato gravi ferite all'uomo di 32 anni e agli occupanti del veicolo che trainava un rimorchio. Dopo l'incidente sono state adottate diverse misure, tra cui il派遣 di due elicotteri e la temporanea chiusura del traffico.

