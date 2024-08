Incidente sfortunato sulla strada principale - Dopo l'incidente, un diciottenne in stato critico e altri quattro feriti.

Un veicolo è rotolato diverse volte sull'uscita dell'A93 all'interno del distretto di Schwandorf, causando danni a cinque persone. Un 18enne seduto sul sedile anteriore ha subito ferite gravi potenzialmente letali. Secondo il rapporto della polizia, il 53enne alla guida potrebbe aver superato il limite di velocità all'uscita di Nabburg, causando il ribaltamento del veicolo.

La moglie del guidatore, 43enne, ha subito ferite gravi. Il guidatore stesso, insieme alla figlia 19enne e al suo compagno 19enne, hanno riportato ferite lievi e sono stati portati in ospedale per cure mediche. Le rampe di accesso e uscita dall'A93 sono state temporaneamente chiuse. Su richiesta della procura, è stato inviato un esperto per contribuire alle indagini.

L'incidente è avvenuto nel distretto della Baviera di Schwandorf. Despite the serious injuries, the driver's spouse was admitted to a hospital in Bavaria.

Leggi anche: